Nouvelle année 2024 : Offrez un calendrier photo personnalisé

Souhaitez la nouvelle année 2024 avec un cadeau original et personnalisé : un calendrier photo avec vos meilleurs clichés !

Pourquoi offrir un calendrier personnalisé ?

En quête du présent parfait pour célébrer la nouvelle année ? Voici toutes les bonnes raisons d’opter pour un calendrier photo personnalisé.

Un calendrier est un cadeau utile.

Consulté régulièrement au fil des jours, des semaines et des mois, il rend compte du temps qui passe, rappelle les dates importantes et les rendez-vous à ne pas manquer.

Son format papier permet d’entourer des dates et d’y griffonner tout ce dont on a besoin de se souvenir : les anniversaires et les fêtes de toute la famille, la visite chez le dentiste ou le spectacle de danse de la petite dernière.

Accroché au mur de l’entrée, aimanté sur la porte du frigo dans la cuisine ou posé sur le meuble du salon, il affiche vos plus jolies photos.

Les tailles et formats proposés sont nombreux, calendrier mural à spirale, chevalet ou support bois, vous permettant de créer le modèle idéal à offrir.

En choisissant avec un soin particulier chacun des clichés imprimés sur les pages du calendrier, vous offrez un cadeau 100% personnalisé pour un être cher.

Une fois l’année passée à le consulter, il pourra être conservé pour y admirer les photos.

Comment composer votre calendrier photo ?

Vous êtes convaincu par l’idée et souhaitez maintenant créer un calendrier photo pour l’année 2024 pour vous ou pour l’offrir à un proche ? Quelle délicate attention ! Maintenant place à la réalisation.

Avant tout, sachez que vous n’avez nul besoin d’être un pro de la photo, du web ou de la mise en page pour composer votre calendrier photo sur internet.

Commencez par choisir une thématique selon le destinataire du calendrier. Ensuite, sur votre ordinateur, sélectionnez soigneusement les photos que vous souhaitez faire figurer sur les différentes pages du calendrier. Pour faciliter les étapes suivantes, regrouper toutes ces photos dans un seul dossier.

Maintenant, choisissez votre prestataire ! Ils sont nombreux sur le créneau à proposer en ligne la création de calendriers personnalisés. Mais tous proposent une interface agréable et facile d’utilisation. Une fois sur le site, le modèle de calendrier choisi, il est temps d’importer vos photos et d’en choisir la présentation.

Par cliquer-glisser, ajoutez, page après page, chaque photo à l’emplacement choisi. Et voila le travail !

Le calendrier ainsi composé est prêt à être commandé puis imprimé. Il vous sera livré dans quelques jours.

Quelques idées pour créer vos calendriers photos

Vous êtes en panne d’inspiration pour composer votre calendrier photo ? Voici quelques idées à choisir selon le destinataire.

Evénement important de l’année passée

Un grand et heureux événement s’est produit au cours de l’année 2023 ? Célébrez-le chaque mois avec une sélection de photos.

C’est idéal pour un mariage ou une naissance. Les photos ne manqueront sûrement pas pour remplir le calendrier !

Retour sur les temps forts de l’année écoulée

C’est un grand classique qui peut s’appliquer aussi bien pour un calendrier réalisé pour vous-même, que pour un cadeau pour la famille.

Par exemple, janvier : photos du nouvel an en famille, février : nos vacances au ski, mars : l’anniversaire de Maxime, avril : la chasse aux œufs de Pâques dans le jardin…

Notez que si vous avez une vie professionnelle riche en activités et événements sympas, il vous est aussi possible de composer ce type de calendrier pour vos collègues de travail.

Un calendrier des fêtes et anniversaires

Voila un cadeau plutôt destinés aux grands-parents et qui s’avère bien utile.

Sur chaque page seront affichées les photos des enfants et petits-enfants dont c’est l’anniversaire au cours du mois. Un indispensable des familles nombreuses !

Un calendrier évasion avec des photos de vacances

Revivez les meilleurs moments de vos vacances en France ou au bout du monde.

Que vous soyez un véritable globe-trotter ou un simple voyageur occasionnel, vous aimerez voir et revoir ces paysages et moments inoubliables.

Si une telle thématique peut vous paraitre plutôt personnelle, notez que c’est aussi une idée de cadeau pour faire découvrir une destination lointaine à vos proches ou de les remercier de leur participation financière à votre voyage de noces par exemple.

