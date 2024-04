Morgan Days : -30% sur tout dès 2 articles achetés

L’e-shop Morgandetoi.fr lance les Morgan Days : quelques jours de promo pour profiter de réductions sur toute la collection.

Les Morgan Days

Avis aux fans des looks Morgan : la boutique de mode féminine toujours au top du glamour lance son offre « Morgan Days » !

Pendant quelques jours, on profite de 30% de réduction dès 2 articles achetés. L’offre s’applique sur toute la boutique.

Pour en bénéficier, c’est simple ! Ajoutez au panier vos articles préférés parmi les collections mode, chaussures et accessoires.

Dès 2 articles sélectionnés, la remise s’effectue automatiquement au panier. Et c’est l’intégralité de la commande qui voit son prix baisser de 30%.

Les Morgan Days c’est dès aujourd’hui et jusqu’au dimanche 7 avril seulement… Alors pas de temps à perdre pour faire son shopping mode !

J'y vais !

A noter : La livraison de votre commande est gratuite en boutique Morgan.

Elle est offerte à domicile et en point Mondial Relay pendant la promo.

Qu’est-ce que je m’offre pendant les Morgan Days ?

C’est l’occasion de craquer sur les fringues tendance de la nouvelle collection printemps 2024 y compris la toute dernière capsule Nouvelle Vague disponible en édition limitée !

On se shoppe des looks stylés de saison parmi ses classiques revisités : les tops aux détails ultra féminins, les petites robes sexy à découpes cut out, les tailleurs en mode business woman, les jeans et pantalons élégants, des shoes vraiment stylées et des sacs à main à croquer !

Voir toute la collection

Les Morgan Days sont terminés ?

Suivez toutes les offres en cours chez Morgan !

Jetez aussi un œil aux bons plans mode femme annoncés sur le blog.

