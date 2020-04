Maison 123 crée 3 T-shirts solidaires pour aider les hôpitaux

Maison 123 lance une capsule solidaire pour dire merci aux soignants. 3 T-shirts dont les bénéfices seront reversés à la Fondation des Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France.

La capsule solidaire Maison 123

L’enseigne de mode Maison 123 vient de lancer une capsule solidaire pour soutenir nos héros et héroïnes en blouse blanche qui se battent quotidiennement sur le terrain.

Une belle initiative dont l’objectif est d’aider les hôpitaux à récolter des fonds. 100% des bénéfices de cette capsule seront reversés à la Fondation des Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France.

Cette mini collection se compose de 3 T-shirts en coton bio pour plus de confort et de respect de la planète.

Trois modèles coloris blanc, col rond, coupe ajustée, pour aller avec tout !

Trois illustrations sérigraphiées en France pour trois messages d’amour, à porter haut et fort.

Applaudissez, levez les mains au ciel et envoyez de l’amour ! ❤️

Deux mains liées par un fil rouge en forme de cœur pour dire Merci.

Deux cœurs entrelacés avec le message : Merci à tous.

Ces trois T-shirts solidaires sont vendus au prix unique de 29 €. La livraison à domicile est offerte.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à la Fondation des Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France.

La Fondation a mis en place le fonds d’aide d’urgence Covid pour soutenir les hôpitaux publics et les EPAHD en les approvisionnant en matériel médical, paramédical, repas…

