Love Days Morgan : -30% dès 2 articles achetés

Love, love, love… Morgan lance les Love Days ! La marque au logo cœur nous fait profiter de réductions : -30% dès 2 articles achetés. On y va !

Les Love Days Morgan

All you need is love… et quelques fringues sympas !

Rendez-vous sur le site Morgandetoi.fr pour faire son shopping mode à prix réduits.

L’enseigne fashion a lancé ses Love Days et on profite de 30% de réduction immédiate sur tout le site dès 2 articles achetés.

J'y vais !

La remise s’applique automatiquement au panier dès 2 articles ajoutés.

L’offre est valable jusqu’au 24 avril 2020.

En ce moment, la livraison à domicile est offerte.

Qu’est ce que je m’offre pendant les Love Days ?

Pour les beaux jours, misez sur les imprimés floraux ! La collection Morgan printemps-été 2020 en propose plus d’un.

Envie de couleurs pour des journées pleines de peps ?

Optez pour la tendance California Style ce magnifique imprimé tropical joyeusement coloré qui s’affiche sur une sélection de pièces vraiment canon :

La veste coupe blazer fermeture un bouton métal, 85 €

Le pantalon coupe ajustée, taille basse, longueur 7/8, 55 €

La robe longue fluide et évasée, décolleté cache-cœur, 95 €

La jupe courte taille haute, ceinture noire à nouer, 50 €

Je veux !

Envie de douceur et de fraîcheur ?

Optez pour la tendance Sweet Garden et son imprimé floral chic et délicat.

La blouse à fleurs décolleté V cache-cœur, 55 €

La robe courte effet portefeuille, manches 3/4, 75 €

Je veux !

