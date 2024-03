Les J+ La Redoute : jusqu’à -45% sur la mode et la maison

Profitez des J+ La Redoute pour équiper votre dressing et votre intérieur ! Jusqu’à 45% de réduction sur la mode et la maison.

Les J+ La Redoute

L’e-shop La Redoute a lancé ses J+, quelques jours de promo avec des réductions sur une large sélection d’articles de mode et pour la maison.

Au rayon mode, on habille, on chausse et on accessoirise les looks de toute la famille avec La Redoute Collections, mais aussi Adidas, Levi’s, Dim, Calvin Klein, Esprit, Converse…

Au rayon maison, il y a tout ce qu’il faut pour équiper et décorer toutes les pièces de la maison à prix doux parmi les marques La Redoute Intérieurs et AM.PM : meubles, décoration, tapis et linge de maison, luminaire, mobilier de jardin…

Les J+ La Redoute, c’est jusqu’au 27 mars 2024 uniquement.

J'y vais !

Comment profiter des J+ ?

Cette promo s’adresse exclusivement aux abonnés du programme de fidélité La Redoute+.

Si vous êtes déjà inscrit, identifiez-vous sur le site et profitez de vos avantages client.

Vous n’êtes pas encore abonné ? Pas de souci, vous avez la possibilité de bénéficier d’un essai gratuit pendant 30 jours. De quoi profiter pendant un mois des avantages abonnés : les prix exclusifs toute l’année, des réductions et offres spéciales occasionnelles, la livraison et les retours gratuits selon les conditions du programme.

Je m'inscris

Les J+ La Redoute sont terminés ?

Suivez tous les bons plans La Redoute annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…