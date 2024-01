Nouvelle année, nouveau look ! Composez votre dressing en suivant les tendances mode annoncées pour l’année 2024.

Les 10 tendances mode de l’année 2024

La Fashion Week de l’automne dernier a dévoilé les collections à venir. Les experts ont décrypté les défilés et mis en évidence les tendances à suivre cette année.

Voici quelques pistes pour mettre à jour votre dressing version 2024.

Le look babydoll : Les plus coquettes adopteront la petite robe glamour au style preppy et romantique, joliment agrémentée de volants et rubans à nouer.

L’utilitywear : La combinaison casual ressort du placard. Le pantalon cargo multi-poches se porte en ensemble coordonné avec une saharienne.

La veste XL : La veste prend du volume avec une coupe oversize, des épaulettes et un style masculin-féminin.

Les épaules dénudées : Montrez vos épaules avec des tops largement décolleté et one-shoulder.

La transparence : Dévoilez subtilement avec des empiècements de tulle et pièces en voile léger.

Le rouge cerise : Voyez rouge avec des pièces d’un rouge profond, magenta, écarlate, grenat, vermillon.

Les fleurs : Laissez fleurir vos tenues avec des imprimés, broderies, froufrous bourgeonnants et pétales ton sur ton.

Le micro-short : Les plus audacieuses oseront le short-culotte.

En tailleur-short, taille haute, en velours, satin, soie, denim, à bandes latérales, il y en a pour tous les styles !

La chemise : Hissée au rang de it-pièce, on la choisit classique, rayée, cache-cœur, à poignets mousquetaires…

Le drapé : On joue les vestales dans une robe fourreau, jupe ou top dont l’étoffe s’enroule pour sublimer le corps.

Achetez les dernières tendances mode

Nous sommes nombreuses à guetter les indispensables de la saison dans les magazines et dans les vitrines. Et la nouvelle année rime avec l’envie de renouveau vestimentaire et la bonne résolution de rester au top des tendances.

Mes conseils : Pour votre shopping, privilégiez les boutiques multimarques pour dénicher de nombreuses pièces dans des styles très différents. Rendez-vous sur l’e-shop https://www.placedestendances.com/fr/fr/ pour découvrir les dernières collections mode et accessoires d’une grande sélection de labels en vogue.

Alliez les tendances et votre style personnel en vous appropriant chaque pièce.

