Grande Braderie La Redoute : jusqu’à -50%

Voici un rendez-vous shopping à ne pas manquer : La Redoute a lancé sa Grande Braderie ! On profite de réductions jusqu’à -50%.

La Grande Braderie La Redoute

L’e-shop fait régulièrement l’actu des bons plans shopping. Et c’est encore le cas avec cette nouvelle braderie mode et maison !

On file y profiter de réductions jusqu’à 50% sur une belle sélection d’articles du catalogue La Redoute, sur la mode femme, homme et enfant, et aussi sur la maison et le jardin, hors marketplace.

La Grande Braderie La Redoute est ouverte jusqu’au 22 mai 2024.

Qu’est ce que je m’offre pendant la Grande Braderie La Redoute ?

Plein de jolies choses ! Tout d’abord, pour compléter notre dressing, on s’offre à petits prix des fringues sympas, de la lingerie, des chaussures et des accessoires signés La Redoute Collections, mais aussi des grandes marques de la mode telles que Levi’s, Morgan, Molly Bracken, Dim, Pepe Jeans, Only, Playtex…

Et pour la maison, on craque sur la collection linge, mobilier, literie, art de la table, jardin, luminaire et déco La Redoute Intérieurs, AM.PM, Emma, Decoclico…

La Grande Braderie est terminée ?

