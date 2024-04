Depuis quelques années, les professionnels de la beauté sont très demandés sur le marché de l’emploi. Cela s’explique par le fait que de plus en plus de personnes sont en quête de bien-être au quotidien. Elles veulent prendre soin de leur apparence, et seuls les spécialistes de l’esthétique peuvent leur garantir un résultat satisfaisant. Avant de vous lancer dans une carrière d’esthéticienne, il est indispensable d’avoir certaines informations quant à ce métier. Que faut-il savoir en prélude à l’exercice de cette profession ?

Que fait concrètement une esthéticienne ?

L’esthéticienne est une personne qui a suivi un cursus de formation relatif aux soins de l’épiderme et du corps en général. Contrairement à ce que vous pourriez penser, des hommes peuvent également exercer cette profession. Ils sont alors appelés des esthéticiens. Quant aux traitements proposés aux clients, ils ne sont pas relatifs à la médecine. Les plus courants sont :

les traitements de l’épiderme

les soins du visage

l’épilation

les massages

la mise en place de maquillage

Il est également possible que l’esthéticienne se livre à la vente, ou recommande des cosmétiques spécifiques à sa clientèle. Cela lui permet d’exercer son métier dans de nombreux cadres, et de proposer une diversité de spécialités. Ces prestations peuvent concerner des thèmes précis, ou des problèmes récurrents auxquels les clients font face. L’acné en est une parfaite illustration, ainsi que les déconvenues qui découlent d’un bronzage.

Il est également possible que l’esthéticienne soit sollicitée par certains centres médicaux pour traiter des cicatrices ou lésions. En fonction des événements, son rôle peut consister à maquiller des clients afin de ressortir en beauté. Certains spas emploient aussi les esthéticiennes, dans le but d’étoffer leur gamme de soins. Voici un récapitulatif des lieux dans lesquels un professionnel de l’esthétique peut exercer son métier :

les instituts de beauté

les salons de coiffure

les spas et hôtels

les cabinets de chirurgie esthétique

Comme vous pouvez le remarquer, le métier offre une grande diversité de possibilités aux aspirants. Pour devenir une bonne esthéticienne, vous devrez posséder de nombreuses compétences. C’est ce qui vous permettra d’offrir vos services à un large public.

Les atouts liés à ce métier

Tous les ans, ce sont des milliers de personnes qui s’engagent dans des formations pour obtenir un diplôme en esthétique. Cet engouement est surtout lié aux divers avantages relatifs à l’exercice de ce métier. D’entrée de jeu, notez que les études à faire pour devenir une esthéticienne sont assez courtes. C’est un argument qui convaincra facilement toutes ces personnes, qui ne souhaitent pas se lancer dans un long apprentissage. De plus, une reconversion professionnelle dans le secteur de l’esthétique peut aisément se faire si tel est votre projet.

Pour cela, il vous faudra un CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie (ECP) qui vous donnera le droit de pratiquer le métier. Il est également possible d’obtenir des diplômes supplémentaires, en fonction des postes que vous souhaitez occuper. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour en savoir davantage à propos des stages au CAP esthétique. Ils vous permettront d’acquérir plus d’expérience dans le domaine, afin d’offrir des services de qualité à vos clients.

Les autres avantages relatifs à une carrière d’esthéticienne sont :

La permanence du relationnel

Une fois que la prise de contact est faite, la relation qui s’établit entre l’esthéticienne et ses clients devient pérenne. En effet, ces derniers ont besoin de conseils ou soins pour se sentir mieux dans leur peau. L’esthéticienne doit également créer des liens avec d’autres collègues, et des fournisseurs auprès desquels s’équiper. Tout cela souligne l’importance d’avoir un bon sens relationnel pour exercer ce métier.

Au quotidien, vous devez interagir avec de nombreuses personnes en vous engageant dans cette profession. Il faudra aussi apprivoiser les habitudes de chaque client, car certains aiment échanger pendant les soins dont ils bénéficient. D’autres préfèrent plutôt que les séances se déroulent dans le calme. La carrière d’esthéticienne n’est pas adaptée aux personnes qui ont un attrait pour la solitude.

Les multiples débouchés

En choisissant de devenir esthéticien ou esthéticienne, vous disposez d’une multitude de possibilités pour évoluer dans cette carrière. Une fois que votre CAP est obtenu, il est assez facile de décrocher un premier travail en tant que salarié. Au fil des stages et expériences acquises, vous pourriez prétendre à plus de responsabilités. Il est alors possible d’accéder aux fonctions comme :

gestionnaire de spa

manager de boutique

Évidemment, les professionnels qui le souhaitent pourront se mettre à leur propre compte. Il est alors possible de proposer des prestations à la clientèle, ou aux établissements de soins. Rien ne vous empêche également de procéder à l’ouverture de votre institut de beauté, ou d’un établissement pour commercialiser des soins esthétiques.

L’absence de routine

Contrairement à d’autres métiers, celui relatif à l’esthétique ne vous exposera jamais à des journées routinières. Tous les clients que vous rencontrerez auront chacun leurs particularités, et une histoire à vous raconter. C’est en fonction de leurs différents besoins que vous leur proposerez des soins esthétiques. Par exemple, vous ne suggèrerez pas le même type de massage à l’ensemble de votre clientèle.

Quant au volet technique, les méthodes employées pour fournir des soins esthétiques subissent des mutations constantes. Les tendances impactent aussi les procédés utilisés, et les esthéticiennes doivent continuellement s’informer pour offrir des soins de qualité.

Les critères de choix d’une formation en esthétique

Au regard de tout ce qui précède, vous conviendrez que le choix d’une formation en esthétique ne doit pas s’effectuer dans la précipitation. Les options disponibles sont diversifiées, et cela souligne l’importance de considérer certains paramètres. Avant tout, prenez le temps de bien définir vos buts professionnels. Il sera ainsi plus facile de choisir une spécialité au cours de votre cursus de formation.

Assurez-vous également que le diplôme délivré à la fin de l’apprentissage est reconnu par l’État. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas vous en servir pour obtenir un emploi. L’idéal serait de vérifier en amont que votre centre de formation est accrédité. Comment se déroulent les cours dans le centre choisi ? Ils peuvent être en présentiel ou à distance. Dans ce dernier cas, vous bénéficierez d’une plus grande flexibilité. Il sera ainsi plus facile de mener d’autres activités professionnelles, pendant que vous suivez cette formation en esthétique.

