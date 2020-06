Comment se faire une jolie french manucure ?

Tendance et indémodable, la french manucure est un moyen simple et efficace de sublimer ses mains. En général, ce type de nail art est facile à réaliser chez soi à la maison. En effet, il ne demande pas de rouge flamboyant. Il suffit de bien polir ses ongles et d’y appliquer un vernis bien choisi pour une élégance épurée. Découvrez ici des conseils utiles pour réussir votre french.

Préparez vos ongles à recevoir le vernis blanc

Avant de commencer par appliquer le vernis blanc sur vos ongles, vous devez procéder à une préparation sérieuse. Elle consistera dans un premier temps à vous laver les mains et à les sécher. Ensuite, vous devez repousser vos cuticules et limer vos ongles après les avoir polis. N’hésitez pas à investir dans l’achat d’un polissoir pour éliminer les petites stries sur vos ongles afin de favoriser une bonne tenue du vernis. Après ces étapes, vous pouvez démarrer la réalisation de votre french manucure en posant d’abord une base transparente sur vos ongles.

Posez délicatement le trait blanc

Pour poser le trait blanc en bordure de vos ongles, vous avez le choix entre deux techniques. Selon vos envies, vous pouvez appliquer du scotch sur la partie de l’ongle que vous souhaitez laisser neutre pour ensuite déposer le vernis blanc sur l’autre partie à l’aide d’un pinceau. Si vous voulez, vous pouvez déposer du vernis sur la partie intérieure de votre index pour ensuite rouler vos ongles dessus afin de faciliter le transfert.

Protégez votre manucure avec un top coat

Contrairement à ce que pensent certaines personnes, la préparation et la pose du vernis blanc ne suffisent pas pour réussir sa french manucure. Au-delà de ces gestes, vous devez protéger vos ongles à l’aide d’un vernis transparent (top coat) pour assurer une meilleure brillance de vos doigts. En plus de la protection, ce type de vernis donne une apparence naturelle à votre french. Assurez-vous toutefois de laisser bien sécher pour profiter de manucure pendant longtemps. Au besoin, vous pouvez suivre une formation en ligne en onglerie Rennes pour améliorer vos connaissances dans l’univers du nail art.

