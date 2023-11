Comment choisir ses alliances de mariage ?

En pleins préparatifs de mariage, entre robe de mariée et pièce montée, il vous faut choisir vos alliances. Voici quelques conseils pour guider votre achat.

Comment choisir vos alliances ?

L’alliance est un bijou précieux, non seulement par la valeur de son métal, mais surtout par sa valeur sentimentale et ce qu’elle représente.

Cet anneau symbolise votre union. Vous allez le porter à votre annulaire pour le reste de votre vie. Il est donc primordial de respecter quelques points essentiels lors de son achat :

l’alliance doit absolument vous plaire : sa couleur de métal, sa forme, son style et ses détails.

Une attention spécifique doit être portée à l’alliance femme qui devra en plus matcher la bague de fiançailles, ainsi que les autres bagues et bijoux portés régulièrement.

Une attention spécifique doit être portée à l’alliance femme qui devra en plus matcher la bague de fiançailles, ainsi que les autres bagues et bijoux portés régulièrement. l’anneau doit être confortable à votre doigt pour être supporté en toutes circonstances.

Ainsi, si vous souhaitez opter pour des alliances assorties, assurez-vous qu’elles soient à votre goût à tous les deux.

Quelle forme d’alliance choisir ?

Le jonc

C’est la forme la plus basique : les bords de l’alliance sont ici arrondis.

Plutôt réservé aux femmes et à leurs mains délicates, le jonc est fin et lisse.

Le demi-jonc

C’est le modèle traditionnel et le plus apprécié par les futurs mariés, aussi bien les femmes que les hommes.

Si comme pour le jonc, l’extérieur de l’anneau est bombé, l’intérieur quant à lui est plat, pour plus de confort au doigt.

Le ruban

Plus moderne, l’alliance ruban affiche un contour plat et des bords droits.

Ainsi plus sujette aux rayures visibles que le jonc rond, elle est souvent déclinée en métal brossé, martelé ou texturé.

C’est le modèle préféré des hommes.

L’alliance fantaisie

Car il existe des alliances pour tous les styles, vous trouverez de nombreuses déclinaisons de formes : bague perlée, ondulée, anneaux entrelacés, torsadés…

Certains créateurs proposent même des alliances personnalisées.

L’alliance diamants

Ajoutez de l’éclat à votre doigt avec un anneau serti de diamants scintillants.

Bijou précieux star de la joaillerie, l’alliance peut être ornée de quelques diamants, pavée à demi ou en tour complet, selon vos goûts et votre budget

Où acheter vos alliances ?

Vous trouverez un beau choix d’alliances classiques en bijouterie de ville. Notez que leur surface limitée ne leur permet pas de présenter un nombre extensible de modèles.

Donc si vous ne trouvez pas votre coup de cœur ou si le temps vous manque pour courir les boutiques, vous trouverez votre bonheur sur internet !

De nombreuses bijouteries en ligne disposent d’un rayon mariage. Aussi, des spécialistes de l’alliance ont ouvert leur e-shop pour proposer un vaste choix d’anneaux ainsi que l’expertise et le conseil.

Vous connaissez votre taille de doigt ? C’est parfait ! Sinon, vous avez toujours la possibilité de télécharger un baguier. Imprimez-le à l’échelle et superposez-y une de vos bagues à la taille de votre annulaire. Cela vous donnera la bonne mesure à commander.

Préférez toujours un site qui propose aussi des boutiques physiques. Cela permet de faire quelques ajustements précis de taille une fois le bijou reçu.

J’aime ça : J’aime chargement…