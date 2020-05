La capsule Celio x Smiley va vous redonner le sourire

Retrouvez le sourire avec cette collection Celio x Smiley ! 11 fringues fun à découvrir dès maintenant sur l’e-shop Celio.

La capsule Celio x Smiley

Retrouvez le smile avec les nouveaux looks Celio ! L’enseigne de mode masculine vient de lancer une capsule Smiley super fun. 🙂

Une mini collection de 11 pièces qui va vous filer la banane !

Positive attitude de rigueur avec des messages tels que « Have a nice day! » et « Thank you! » dit avec le sourire bien sûr.

Voici un rapide coup d’œil vidéo à la capsule Smiley dans une ambiance skate :



Avez-vous remarqué la particularité de ce Smiley ? Il a un œil en forme d’astérisque, le logo de Celio !

Zoom sur les pièces fortes de cette collection Smiley :

Le T-shirt en coton navy imprimé Have a Nice Day!, 19,99 €

Le sweat-shirt à capuche navy et motifs Smiley all over, 49,99 €

Je les veux !

Surprenez recto verso avec ce sweat Smiley :

Le sweat-shirt à capuche navy à message poitrine Have a Nice Day!, et large imprimé Smiley au dos, 39,99 €

Je le veux !

Ambiance summer avec ces 2 pièces aux décors exotiques :

La chemisette hawaïenne en coton, 29,99 €

Le sweat-shirt à capuche, poche kangourou et print palmiers, 39,99 €

Je les veux !

Dites-le avec un sweat ou des chaussettes pour dire merci…

Le sweat blanc à capuche et large imprimé Thank You!, 39,99 €

Les chaussettes de sport à bandes noires, smiley et message Thank You!, 7,99 €

Je les veux !

Celio s’engage

Faites le plein de bonne humeur avec des T-shirts, chemisettes, sweat-shirts et chaussettes tous souriants. Et faites une bonne action par la même occasion !

Pour tout achat d’un produit de la collection Celio x Smiley®, 1 € est reversé à l’association Cékedubonheur qui contribue à l’amélioration de la qualité de vie des enfants et adolescents hospitalisés.















