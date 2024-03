Laissez entrer le soleil dans toute la maison avec la collection linge, vaisselle et déco Capri Revival signée La Redoute Intérieurs.

La collection Capri Revival La Redoute Intérieurs

Jaune lumineux et motifs soleil s’affichent sur les pièces de la nouvelle collection 2024 La Redoute Intérieurs.

Prenez de l’avance sur la météo et faites entrer l’été partout dans la maison avec la ligne Capri Revival. Inspirée de l’île italienne, de ses couleurs chaudes et de ses motifs traditionnels, elle apporte chaleur et douceur de vivre.

Zoom sur les ambiances ensoleillées Capri Revival :

Invitez le soleil à votre table avec le service de vaisselle à motifs assortis Olympe.

Ces assiettes décorées, pichet et serviettes en coton brodées et imprimées vont faire rayonner vos repas aussi bien dans la salle à manger que sur la terrasse !

Illuminez le salon avec un miroir soleil en rotin tressé au style délicieusement rétro.

Et posez négligemment, sur le canapé, quelques coussins imprimés effet mosaïque.

Ce plaid Solis en coton écru à motifs tufté et finition franges sera votre allié déco et votre doudou lors des soirées fraîches.

Craquez pour le style authentique de la housse de coussin en toile de jute à large soleil stylisé.

Et apportez une touche de design avec le vase en faïence aux lignes graphiques.

Hello sunshine ! A vous les réveils radieux avec le dessus de lit Hesperos en coton jaune à motifs figuratifs effet artisanal.

Mixez taie d’oreiller rayée et coussins colorés pour plus de style et de confort.

Enfin, illuminez votre chambre avec la parure de lit en coton jaune imprimées de motifs soleil.

Pour la déco, alignez quelques vases et pots aux lignes variées. Et éclairez le tout avec une jolie suspension en rotin !

Voir toute la collection Capri Revival chez La Redoute

J’aime ça : J’aime chargement…