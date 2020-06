Camaïeu x La Fiancée du Mekong : la collab’ évasion

Voila une collection été pleine de surprises ! Camaïeu et La Fiancée du Mekong s’associent pour proposer une jolie capsule estivale, direction l’Asie !

La collab’ Camaïeu x La Fiancée du Mekong

Quand La Fiancée du Mekong rencontre la marque de mode Camaïeu, ça donne une collection créative à adopter pour l’été.

La Fiancée du Mekong

Tout d’abord, quelques mots sur pour présenter La Fiancée du Mekong :

La marque crée des collections mode et accessoires au féminin inspirées de voyages.

Son style : des pièces amples et confortables aux matières fluides affichant des imprimés exclusifs dépaysants.

La capsule Camaïeu x La Fiancée du Mekong

Zoom maintenant sur cette superbe collab’ !

On y retrouve tout l’univers d’inspiration asiatique de La Fiancée du Mekong au travers des coupes et des imprimés.

Et côté imprimé justement, on a le motif grue et son vol d’oiseaux dans les tons turquoise et le magnifique imprimé paon que voici :

Camaïeu y ajoute son style facile à porter et rend cette capsule ultra accessible !

Cette mini collection est composée de 9 pièces à assortir pour créer des looks qui vont nous faire voyager.

Découvrons-la tout de suite !

La chemise décolleté V à motifs, 29,99 €

Le T-shirt imprimé femme 15,99 €

Le top boutonné à bretelles et motifs, 15,99 €

Le T-shirt blanc imprimé Globe Trotteuse, 15,99 €

Le maillot de bain une pièce à motifs, 29,99 €

Le top boutonné à bretelles et imprimés japonisants, 15,99 €

Le kimono blanc ceinturé à motifs japonisants, 49,99 €

La pochette zippée en coton imprimé, 15,99 €

Le pantalon ample à motifs et bande satinée sur les côtés, 35,99 €

Je veux !

Embarquement immédiat, direction l’Asie, avec ces looks sympas et originaux à porter à la ville comme à la plage !

Cette capsule exclusive est disponible en édition limitée en exclusivité sur la boutique Camaïeu.

J'y vais !

Aussi en ce moment chez Camaïeu : les Ventes Privées

Profitez de réductions sur une sélection d’articles signalés par un point rouge !

40% de remise dès 2 articles achetés

50% de remise dès 5 articles achetés

Les ventes privées Camaïeu, c’est jusqu’au 14 juillet.

J'en profite !

