Après le calendrier de l’Avent, voici le calendrier du Nouvel An Yves Rocher édition 2023 ! Un coffret de 7 surprises pour attendre 2024 en beauté.

Le calendrier du Nouvel An Yves Rocher

Dans quelques jours vous arriverez au bout de votre calendrier de l’Avent. A Noël, vous pourrez enfin déballer vos cadeaux. Mais après ?

Yves Rocher à pensé à vous ! L’enseigne beauté a créé son calendrier du Nouvel An : une belle idée pour finir l’année 2023 en beauté, jusqu’au dernier jour !

Ce coffret affiche le décor végétal doré de la collection de Noël. Il s’ouvre pour présenter 7 cases contenant chacune une surprise, un cadeau make up par jour pendant 7 jours.

De quoi prolonger la magie des fêtes du 25 au 31 décembre !

Si ce Calendrier du Nouvel An Yves Rocher vous fait envie et que vous souhaitez garder la surprise des cadeaux, achetez-le les yeux fermés !

Sachez juste qu’il contient 7 produits de maquillage au format full size dont 4 éditions limitées et 3 best-sellers d’une valeur totale de 76 €.

Ce calendrier de l’après est en vente au prix de 29,99 € seulement.

Acheter

Que contient ce calendrier de l’après Yves Rocher ?

Vous souhaitez en savoir plus ? Sachez que certains produits sont issus de la collection de Noël 2023 en édition limitée. Objectif : un look de fête pour le nouvel an !

Voici son contenu en détail :

le crayon khôl noir

noir le mascara Intense Métamorphose enrichi en huile de ricin et eau de bleuet

enrichi en huile de ricin et eau de bleuet le fard à paupières teinte Doré Solaire au fini métallique

teinte Doré Solaire au fini métallique le rouge à lèvres Rouge Elixir Satin teinte Rouge Safran

teinte Rouge Safran le crayon contour à lèvres Rouge Elixir teinte Sublime Iris

teinte Sublime Iris le vernis à ongles teinte Rouge Grenat

teinte Rouge Grenat le top coat pailleté pour scintiller jusqu’au bout des ongles

Ce calendrier du Nouvel An vous plait ? Faites vite ! Il est disponible en édition limitée.

Je le veux !

