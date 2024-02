Braderie d’hiver La Redoute : -25 € tous les 50 € d’achat

A peine les soldes d’hiver terminés, voici une nouvelle offre Braderie La Redoute qui va satisfaire tous les shopping addicts !

La Braderie d’hiver La Redoute

Après les soldes riches en bonnes affaires, La Redoute a décidé de brader ses stocks ! Alors si vous avez raté les dernières démarques, rendez-vous sur l’e-shop laredoute.fr pour cette session de rattrapage.

L’offre du moment à ne pas manquer : 25 € de réduction tous les 50 € d’achat. A cumuler à volonté…

La remise est valable sur l’ensemble du catalogue La Redoute, sur la mode femme, homme et enfant, et aussi sur la maison, hors marketplace.

La braderie d’hiver La Redoute est ouverte dès aujourd’hui et jusqu’au 26 février 2024.

A noter : La livraison standard de votre commande est offerte en point relais dès 39 € d’achat.

Les abonnés La Redoute+ bénéficient des frais de port offerts selon les modalités habituelles.

Qu’est ce que je m’offre pendant la Braderie La Redoute ?

Plein de belles choses ! Tout d’abord, pour compléter notre dressing, on s’offre à prix cassés des pièces de prêt-à-porter, des chaussures et des accessoires signés La Redoute Collections, mais aussi des grandes marques de la mode : Adidas, Esprit, Ikks, Converse, Vero Moda, Timberland, Only…

Et pour la maison, on craque sur la collection linge, mobilier, art de la table, luminaire et déco La Redoute Intérieurs.

La Braderie La Redoute est terminée ?

