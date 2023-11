Braderie Armor-Lux : mode rayée à prix barrés

Amateurs de mode bretonne de qualité, rendez-vous dès maintenant sur la Braderie Armor-Lux ! On y profite de belles réductions sur les collections pour toute la famille.

La Braderie Armor-Lux

Armor-Lux, c’est l’adresse ultime pour shopper de belles pièces au style classique à tendance marine.

Pendant la Braderie, les marinières, pulls marins, cirés, cabans, vareuses… affichent des petits prix !

Zoom sur quelques indispensables de la collection.

Les marinières

La marinière, c’est l’indispensable de tout dressing breton qui s’est largement exporté dans le reste de la France !

C’est la pièce intemporelle par excellence. Indémodable, elle traverse les époques et les saisons. Ainsi, toutes les générations la portent, été comme hiver.

En voici une belle sélection, avec des modèles classiques et des modèles un brin plus fantaisie, à rayures colorées. En ce moment, on les shoppe à partir de 37 €.

Je veux une marinière !

Les pulls Armor Lux

Et quand l’hiver se pointe, place aux pulls ! Armor-Lux nous propose, pour affronter le froid, d’authentiques pulls marins, des pulls classiques unis, à torsades, des pulls à rayures, des gilets et sweat-shirts à prix doux.

Je veux un pull marin !

Les manteaux

Armor Lux crée des vêtements d’extérieur pour affronter la météo bretonne !

Alors pour sortir en mer ou sur la terre ferme, on s’emmitoufle dans un de ces manteaux, cabans et duffle-coats, cirés, blousons et coupe-vent, parkas et doudounes, vestes…

Je m'équipe pour l'hiver !

Et pour les kids ?

Les enfants également vont pouvoir se rhabiller à la mode bretonne ! Puisque cette braderie propose aussi des réductions sur les collections bébé, fille et garçon.

La Braderie Armor-Lux, c’est dès aujourd’hui et jusqu’au 20 novembre 2023.

J'y vais !

