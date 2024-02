Box beauté Rituel Détox Marie Claire : 6 soins à prix doux

Passez en mode détox avec le rituel beauté de la nouvelle box Marie Claire. Adoptez la routine complète à prix doux !

La box Rituel Détox Marie Claire

Marie Claire a composé une box beauté spéciale détox. L’objectif : donner un coup de boost à votre peau, votre organisme et vos cheveux.

Le magazine féminin a sélectionné pour l’occasion 6 produits au format full size, soins et compléments alimentaires pour offrir une expérience complète !

La Box Rituel Détox est disponible en édition limitée et sans engagement.

D’une valeur totale de plus de 150 €, elle est en vente au prix de 34,90 € seulement chez My Beauty Factory.

Découvrons ensemble son contenu :

le sérum anti-âge visage Elixir Cell Flash Metabolissime Body Minute

Sa formule bi-phasée à la vitamine C illumine, répare et densifie la peau

Format flacon de 30 ml

Sa formule bi-phasée à la vitamine C illumine, répare et densifie la peau Format flacon de 30 ml le masque désincrustant Banana Detox Kadalys

Ce soin au charbon végétal, kaolin et banane verte absorbe l’excès de sébum et libère la peau des impuretés.

Format tube de 30 ml

Ce soin au charbon végétal, kaolin et banane verte absorbe l’excès de sébum et libère la peau des impuretés. Format tube de 30 ml les compléments alimentaires Multivit Bio Biocyte Laboratoire

Ces comprimés de 12 vitamines et 7 minéraux d’origine végétale et naturelle aident à renforcer l’organisme.

Format boite d’un mois de cure

Ces comprimés de 12 vitamines et 7 minéraux d’origine végétale et naturelle aident à renforcer l’organisme. Format boite d’un mois de cure l’embellisseur lumière Ra Eclat Jeunesse

Ce soin hydratant enlumineur et base de maquille apporte un effet bonne mine.

Format tube de 50 ml

Ce soin hydratant enlumineur et base de maquille apporte un effet bonne mine. Format tube de 50 ml le masque Hydra’Boost Ro Rituel Visage Arnaud Paris

Ce soin gel frais à l’eau de rose de Damas offre un boost d’hydratation à votre peau.

Format pot de 50 ml

Ce soin gel frais à l’eau de rose de Damas offre un boost d’hydratation à votre peau. Format pot de 50 ml le shampoing nutrition pour cheveux secs Luxeol

Un soin capillaire hydratant et nourrissant pour des cheveux doux et souples.

Format tube de 200 ml

La Box Rituel Détox Marie Claire est en vente en édition limitée sur My Beauty Factory au prix de 34,90 €.

Je la veux !

A découvrir aussi chez My Beauty Factory :

Pour sa première box beauté de l’année 2024, Cosmopolitan propose une routine complète spéciale Clean Girl à prix doux.

Je la veux !

J’aime ça : J’aime chargement…