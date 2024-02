Cosmopolitan Box Routine Clean Girl : 7 produits à prix doux

Pour sa première box beauté de l’année 2024, Cosmopolitan propose une routine complète spéciale Clean Girl à prix doux.

La box Cosmopolitan Routine Clean Girl

C’est dans un décor rose girly que Cosmopolitan nous propose la nouvelle édition de sa box beauté.

Le célèbre magazine féminin a pour l’occasion sélectionné 7 produits au format full size à tester et adopter.

La CosmopolitanBox Routine Clean Girl est disponible en édition limitée et sans engagement.

D’une valeur totale de plus de 110 €, elle est en vente au prix de 29,90 € seulement chez My Beauty Factory.

Découvrons ensemble son contenu :

La gelée hydratante visage à l’aloe vera et au chanvre Merci Handy

Format pot de 15 ml

Format pot de 15 ml Les gummies Belle Peau Éclat Boréal à l’olivier de Sibérie Polaar

Format pot de 42 gummies pour 3 semaines de cure

Format pot de 42 gummies pour 3 semaines de cure Le savon noir exfoliant corps au grains de noyau d’abricot Apotheca Paris

Format pain de 100 g

Format pain de 100 g La cure intense acide hyaluronique Peggy Sage

Format boite d’ampoules pour cure de 10 jours

Format boite d’ampoules pour cure de 10 jours Le vernis à ongles BB Nail teinte medium Nailmatic

Format flaconnette de 8 ml

Format flaconnette de 8 ml Le savon masque anti-imperfections visage purifiant au lait d’ânesse Biocyte

Format pain de 100 g

Format pain de 100 g Le baume à lèvres Rosy Lips ou Crème brûlée Vaseline

Format pot de 7 g

La Cosmopolitan Box Routine Clean Girl est en vente en édition limitée sur My Beauty Factory au prix de 29,90 €.

