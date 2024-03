Box beauté Revitalisante Avantages : 7 produits à prix doux

Boostez votre beauté, votre peau, vos cheveux et votre santé avec les 7 produits sélectionnés dans la box Revitalisante Avantages !

La box Revitalisante Avantages

Voici un coffret beauté qui va nous donner un coup d’éclat à la sortie de l’hiver !

Le magazine Avantages a sélectionné des produits pour composer une routine beauté qui va ravivez le teint, les cheveux et l’immunité.

La Box Revitalisante contient 7 produits full size : soins visage, capillaire, maquillage et compléments alimentaires. Elle est disponible en édition limitée et sans engagement.

D’une valeur totale de plus de 170 €, elle est proposée au prix de 39,90 € seulement chez My Beauty Factory.

Découvrons ensemble son contenu :

Les soins du visage

le sérum Booster Nutri Auriège

Sa formule à l’extrait de mauve, vitamine B3 et vitamine E encapsulée, apaise et protège la peau.

Format flacon pompe de 30 g

Un soin à appliquer en masque pour purifier, clarifier et désincruster.

Format tube de 50 ml

Riche en acides gras, antioxydants et vitamines essentielles, ce soin hydrate et nourrit la peau.

Format pot de 40 ml

Le soin capillaire

le masque capillaire bio pour cheveux secs Florame

Un soin généreux concentré en huiles végétales de macadamia, coco et jojoba.

Format tube de 150 ml

Les produits de maquillage

la BB Crème 5-en-1 bio Florame

Cet allié teint parfait hydrate, matifie, unifie, illumine et protège.

Format tube de 50 ml

Format porte mine de 9 g

Les compléments alimentaires

les compléments alimentaire Immunité Bio Biocyte Laboratoire

Des comprimés à la gelée royale, acérola et 13 vitamines pour booster votre système immunitaire

Format pot d’un mois de cure

La Box Avantages Revitalisante est en vente en édition limitée sur My Beauty Factory au prix de 39,90 €.

