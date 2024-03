3 blousons à avoir dans son dressing pour le printemps

A l’approche du printemps, on s’équipe avec style pour affronter la mi-saison avec une sélection de blousons tendance.

Le blouson : un indispensable du printemps

Si l’arrivée du printemps tant attendu promet une hausse des températures, on n’oublie pas le dicton de saison : « en avril, ne te découvre pas d’un fil ». C’est la raison pour laquelle on garde dans notre dressing quelques pièces pour affronter la fraicheur matinale ou les soirées printanières.

Mailles et vestes sont de mise cette saison, mais ce qui nous intéresse aujourd’hui, ce sont les blousons. Car si on s’apprête à mettre de côté doudounes et parkas, le blouson peut s’avérer encore bien utile. Et pour compléter notre vestiaire de printemps, on mise sur des intemporels, tantôt basiques, tantôt twistés pour suivre les tendances ou affirmer son style.

Les blousons tendance du printemps

Voici donc une sélection de blousons pour femme à avoir dans son dressing cette saison.

Le blouson en jeans

Tout comme notre jeans, c’est un indispensable ! Et voila des années qu’il nous suit avec quelques changements de coupes au fil du temps et des tendances.

Il s’adapte à tous les styles vestimentaires et toutes les modes. Le blouson en denim se porte en version courte ou longue, cintré ou oversize, brut ou délavé. On le personnalise avec des patchs thermocollants ou des badges esprit 1980s.

Le blouson en cuir

Pièce indémodable qui nous suit depuis longtemps, le blouson en cuir affirme un look. Mais nous voila face à une battle mode avec 2 versions qui s’affrontent :

le blouson motard : Nul besoin de posséder une grosse cylindrée pour céder au style de la veste de biker. On l’aime pour ses lignes parfaites, ses poches zippées et son col montant.

le perfecto : Icone mode des années 90, ce blouson de cuir affiche une coupe inimitable avec sa fermeture en bais et son col cranté à boutons pression métalliques.

Déclinés en cuir, simili ou velours de cuir, dans de nombreux coloris, ces blousons un brin rock complètent à merveille un look jeans, mais s’accordent aussi bien avec une petite robe ou une jupe.

Le bomber

Ce blouson militaire, porté par les pilotes de l’US Air Force, fait son entrée dans le domaine de la mode dans les années 80.

A l’origine de coloris kaki, bleu ou noir et intérieur orange, ce blouson aviateur a largement été décliné et féminisé.

Au printemps, il se porte en version légère, brodé de patchs décoratifs.

