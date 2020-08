BestSecret : Entrez dans la communauté shopping !

Envie de shopping stylé et de réductions ? Voici la clé qui vous permettra de pousser les portes de BestSecret : la communauté shopping sur invitation.

Entrez dans la communauté shopping BestSecret

BestSecret se décrit comme la communauté de shopping la plus exclusive d’Europe.

Son slogan : « le secret le mieux gardé du monde de la mode » !

Je vais ici vous en dire plus sur ce site marchand discret, dont on entend cependant de plus en plus parler… Je vous donne également le lien vers l’invitation permettant l’inscription.

Mais qui est BestSecret ?

BestSecret est une communauté shopping fermée, dédiée aux passionnés de mode. On y entre sur invitation, parrainé par un autre membre.

Une fois inscrit, on y découvre une immense sélection de vêtements et accessoires de marques tendances, marques de luxe, marques de créateur. Ces marques y proposent de la mode pour homme, femme et enfant, de la lingerie, du sportswear, des chaussures, des articles de maroquinerie, de la bijouterie et des accessoires de mode… bref, des dressings complets pour tous les styles !

Mais pourquoi garder ce bon plan secret ? Car on bénéficie de remises jusqu’à 80% sur des quantités limitées.

Comment faire son shopping sur BestSecret ?

C’est simple : les membres ont accès à une vaste sélection mode régulièrement mise à jour. Tous ces beaux articles sont présentés sous forme de ventes privées autour d’une marque, d’un produit ou d’un thème.

La navigation sur le site peut aussi se faire par type d’article ou par marque.

On peut sans problème mixer les marques sur une même commande.

La livraison se fait ensuite dans un délai de 2 à 7 jours.

Les marques présentes sur BestSecret

BestSecret comble toutes les envies shopping grâce à un large éventail de marques françaises et internationales dans tous les domaines de la mode. On y retrouve les grandes enseignes de prêt-à-porter, les marques tendances, le haut de gamme et le luxe. 3000 marques sont ainsi référencées sur le site BestSecret.

Voici quelques exemples parmi les mises en avant du moment : Esprit, Coccinelle, Love Moschino, Tod’s, Givenchy, Karl Lagerfeld, Thomas Sabo, Guess…

Le programme VIP BestSecret

BestSecret dispose d’un programme de fidélité qui récompense vos achats et vos parrainages. Vous cumulez ainsi des points à transformer en bons de réduction dont le montant est à déduire de vos futurs achats. Ces points permettent également d’atteindre des paliers, des statuts Silver, Gold, Diamond, qui donnent droit à des avantages : exclusivités, avant-première, livraison gratuite…

Envie d’entrer dans la communauté shopping BestSecret ?

