Beauté : 4 conseils pour avoir de jolies mains

Malmenées et parfois négligées, nos mains ont besoin de soin pour rester lisses et douces. Voici 4 conseils à suivre pour avoir de jolies mains.

Mes conseils pour avoir de jolies mains

Exposées et sollicitées au quotidien, nos mains méritent tout notre soin. Certes moins fragile que la peau du visage ou du corps, la peau des mains a tendance à sécher et à marquer. Voici des conseils beauté et produits spécifiques.

Nettoyez en douceur

Nos mains passent sous l’eau du robinet plusieurs fois par jour. L’eau calcaire et les produits nettoyants assèchent la peau qui devient sensible. Alors pour laver vos mains, optez pour un savon doux aux ingrédients d’origine naturelle. Limitez autant que possible les produits sans rinçage de type gel hydroalcoolique qui à la longue maltraitent l’épiderme.

Adeptes de manucures, choisissez un dissolvant bio sans acétone. Il en existe enrichis en huile d’amande douce ou en protéines de soie.

Hydratez régulièrement

Etape importante du soin des mains, l’hydratation permet de réparer et nourrir la peau.

La crème hydratante est un indispensable de votre routine beauté. Comme pour le visage ou le corps, il vous faut ici acheter un produit spécifique.

Optez pour une crème pour les mains à texture riche, concentrée en beurre de karité, un best seller que l’on trouve sur le site en tube ou petit format à emporter partout.

Utilisez des soins spécifiques

Si la crème mains est la base, vous pouvez aller plus loin avec des produits spécialement conçus pour la beauté des mains.

Un exfoliant à utiliser une fois par semaine peut vous aider à faire peau neuve.

Il existe aussi des masques tissu imprégnés à laisser poser pour obtenir des mains toutes douces.

Protégez des agressions extérieures

Limitez les effets du soleil, du froid ou des détergents en protégeant vos mains.

Appliquez de la crème soleil avant exposition. Portez des gants par temps froid. Utilisez des gants de ménage lorsque vous manipulez des produits d’entretien.

