BazarChic ouvre son bar à jeans

A la recherche du jeans parfait ? Le site de ventes privées BazarChic ouvre un bar à jeans, une vente événementielle qui propose pendant quelques jours plein de modèles pour homme, femme et enfant à petits prix.

Le bar à jeans BazarChic

Le jeans est un indispensable de tout dressing ! On en possède plusieurs, de coupes et couleurs différentes, que l’on renouvelle en fonction des modes, des styles, des occasions.

BazarChic va nous aider dans notre quête du jeans parfait. Le site ouvre un bar à jeans en réunissant les lignes denim d’une multitude de marques. 👖

On y retrouve les modèles des spécialistes tels que Levi’s, Pepe Jeans, Lee et Kaporal.

Mais aussi des jeans des marques de mode John Galliano, Tommy Hilfiger, Zapa, Esprit, Calvin Klein, Galeries Lafayette, Devred, Teddy Smith…

Côté coupe, on a le choix : jeans droit, slim, skinny, boyfriend, bootcut et flare, longueur 7/8, taille haute.

Côté détails : jeux de délavage et dégradés, usure et trous effilochés, broderies fantaisie, imprimés arty…

Les coloris sont plutôt classiques avec différentes teintes de bleu, de gris et de noir, avec quelques pièces de couleur.

Choisissez votre jeans idéal à petit prix !

Le bar à jeans est ouvert jusqu’au 18 mai 2020.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour tous ces beaux jeans ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat avec le code promo BIENVENUE.

Le bar à jeans a fermé ses portes ?

Jetez un œil aux bons plans shopping jeans annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



