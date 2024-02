Spring is Yours : la collection Petite Mendigote du printemps 2024

C’est déjà le printemps pour Petite Mendigote qui lance sa nouvelle collection « Spring is Yours ». Venez découvrir ses looks phares !

Le lookbook Spring is Yours Petite Mendigote

Le printemps est à vous ! Telle est le nom de la capsule printanière signée Petite Mendigote !

Sa devise : Féminité, liberté, audace.

Dévoilée hier, cette collection affiche mailles colorées, prints oversized, lurex brillant, mandalas envoutants et découpes subliment la silhouette.

Coup d’œil aux looks phares de la collection :

Look 1 : La casquette Anouk écrue à logo monogramme brodé, 45 €

Le body Mindy en maille côtelée écrue à larges bretelles, 130 €

La veste Melba couleur terracotta en maille coton fantaisie et ajourée, col rond, fermée par boutons dorés, 160 €

Le pantalon Pauline en textile fluide imprimé, taille haute et coupe évasée, 145 €

Le sac Saula forme lune en cuir camel, fermeture zippée, 220 €

Look 2 : Le crop top Thais violet imprimé, col V, effet noué, manches courtes, 99 €

Le pantalon Pauline assorti, taille haute et coupe évasée, 145 €

La robe longue Romy, col en V froncé, manches courtes ballon, fermeture boutonnée, 195 €

La robe courte Robine, col montant froncé, manches courtes, fermeture boutonnée, 150 €

La robe portefeuille Robbie rose métallisé, à décolleté cache-coeur, ceinture à nouer à la taille, 140 €

La robe Raphaella coloris terre pailleté, à bretelles et décolleté froncé, longueur midi, 165 €

La robe courte Rosalynn en maille coton écrue à motifs ajourés, col rond et manches courtes, 145 €

La robe longue Reseda en maille écrue ajourée resserrée à la taille, col rond et manches 3/4, 210 €

Retrouvez l’intégralité de la collection Spring is Yours sur l’e-shop Petite Mendigote !

J'y vais !

J’aime ça : J’aime chargement…