5 idées pour équiper et décorer son bureau

Envie de personnaliser votre espace de travail ? Voici quelques idées pour décorer votre bureau, en entreprise ou à la maison.

Comment décorer son bureau ?

Avec le temps que nous passons au travail, nous avons besoin de nous y sentir bien. Un bureau agréable joue sur le bien-être et la motivation.

Qui a envie de passer ses journées de boulot dans un lieu austère ? Alors que ce soit en présentiel ou en télétravail, on ajoute notre touche personnelle.

Si vous n’avez pas toujours la main sur le choix du mobilier, voici cependant quelques idées pour vous approprier et personnaliser votre espace de travail.

Choisir de beaux accessoires de bureau

En déco, tout comme dans la mode, les accessoires ont leur importance. Ici, on joint l’utile à l’agréable, en choisissant des outils à la fois pratiques et jolis.

On peut opter pour un ensemble d’accessoires assortis : organiseur, sous-main, pot à crayon, porte-courrier, réservoir à post-it, boites de rangement…

Ces derniers peuvent être colorés ou à motifs pour ajouter un peu de fun, ou bien en bois pour l’esprit nature.

Vous trouverez un beau choix de fournitures et d’accessoires de bureau sympas chez Maisons du Monde ou Hema.

Tenir les délais avec un calendrier décoratif

Puisque le temps, c’est de l’argent, il est impératif d’être à l’heure et de tenir les délais. Alors pour ne manquer aucun rendez-vous ni aucune deadline, on garde toujours sous les yeux son calendrier.

Et là aussi, ajoutez votre touche personnelle avec un modèle décoratif. Optez pour un calendrier thématique ou mieux : un calendrier de bureau personnalisé. Pour cela, sélectionnez vos photos préférées et rendez-vous sur le site Cewe : https://www.cewe.fr/calendriers/calendriers-bureau.html pour le faire imprimer. Vous pourrez ainsi admirer chaque mois, un sourire ou un souvenir d’un moment particulier.

Ajouter un peu de nature avec des plantes et fleurs

Parce qu’on a tous besoin de notre dose de nature quotidienne, on n’hésite pas à végétaliser notre espace de travail.

Rien de tel que d’ajouter un peu de verdure pour se sentir bien !

Une plante verte grand format peut même vous servir de séparation dans un bureau partagé ou un open space.

On choisit des fleurs ou plantes en pot selon la place dont on dispose et de l’entretien qu’elles nécessitent. Pour cela, demandez conseil à votre fleuriste habituel.

Bien choisir son éclairage de bureau

Qui n’a pas déjà travaillé dans une pièce aux néons blancs et froids qui donne mauvaise mine à tout le monde ?

Si parfois en entreprise, on n’a pas le choix de l’éclairage général, on peut cependant le moduler avec une lampe de bureau.

Une bonne luminosité est nécessaire pour protéger nos yeux, mais on va opter pour une jolie lampe tendance rétro ou design avec une ampoule à lumière chaude.

Décorer son bureau avec des affiches et cadres

S’il vous reste un peu de place sur les murs de votre bureau, entre les plannings et les étagères de dossiers, il est temps de vous l’approprier.

Ajoutez votre touche perso et composez votre déco murale avec des photos, affiches et cadres.

