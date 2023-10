Chic, c’est les 3J ! Le rendez-vous shopping régulier et incontournable des Galeries Lafayette ! Pour l’occasion la boutique affiche des réductions jusqu’à -50%.

Les 3J Galeries Lafayette

Bonne nouvelle : nul besoin d’affronter la foule du grand magasin parisien pour profiter des petits prix 3J. Direction la boutique en ligne des Galeries Lafayette !

Des réductions de -30% et plus s’appliquent sur une grande sélection d’articles signés dans les rayons mode, produits de beauté et équipement de la maison…

C’est l’occasion de faire le plein de grandes marques à prix réduits.

Retrouvez à prix doux les soins Nuxe, le maquillage By Terry, la beauty tech Foreo, mais aussi Clarins, Erborian, Rituals… au rayon beauté

Craquez sur les collections tendance signées Sandro, Zadig & Voltaire, Tommy Hilfiger et sur une sélection pointue de créateurs au rayon mode.

Tombez sous le charme des dessous Aubade, Simone Pérèle, Scandale, Le Bourget… au rayon lingerie

Enfin, équipez, décorez et illuminez votre intérieur au rayon maison.

Les 3J Galeries Lafayette, c’est dès aujourd’hui et jusqu’au 22 octobre 2023.

J'y vais !

Les 3J sont déjà terminés ?

Ils reviendront bien vite, mais d’ici là, profitez des bons plans shopping annoncés sur le blog !

Et pour être au courant des prochaines promos, suivez Shopping Addict sur Facebook et X !

J’aime ça : J’aime chargement…