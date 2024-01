12 crèmes et soins anti-froid visage, lèvres et mains pour l’hiver

Prenez-soin de votre peau et protégez-la du froid de l’hiver avec cette sélection de crèmes et soins anti-froid pour le visage, les lèvres et les mains.

La sélection de soins anti-froid

A l’arrivée de l’hiver, les températures basses, le vent et l’air sec peuvent agresser notre peau. Les zones particulièrement exposées, visage et mains montrent des signes d’inconfort voire d’irritation.

Peau sèche, rougeurs, tiraillements, lèvres gercées, toutes ces problématiques de saison ont leurs remèdes.

Les crèmes anti-froid visage

L’hiver, notre peau a besoin d’une attention particulière pour la protéger du froid. On opte pour une bonne hydratation et des soins riches pour l’hydrater, la nourrir l’apaiser.

Si votre soin habituelle fait l’affaire, c’est parfait ! Sinon, voici quelques références pour limiter les effets du froid.

La véritable crème de Laponie Polaar

Crème visage et zones sensibles aux 3 baies arctiques

28,90 € le pot de 50 ml chez Nocibé

La pommade Cicabio Bioderma

Soin réparateur apaisant isolant

9,90 € le tube de 40 ml chez Sephora

Cold Cream Visage Weleda

Soin riche en huile d’amande douce calmante et cire d’abeille protectrice et nourrissante

9,90 € le tube de 30 ml chez Weleda

Cold Cream Uriage Eau Thermale

Crème protectrice à l’eau thermale apaisante et à la cire d’abeille ultra-nourrissante

11,50 € le tube de 100 ml chez Uriage

Les crèmes mains anti-froid

Si les gants apportent un peu de chaleur, ils ne suffisent pas à protéger nos mains des agressions de l’hiver.

Pour éviter la sècheresse cutanée, appliquer un de ces soins avant et après les sorties dans le froid.

Le baume main Grand Froid Pur Arnica Yves Rocher

Soin naturel à l’arnica bio et au karité

13,90 € le pot de 50 ml chez Yves Rocher

Crème mains Cold Cream Avène

Soin concentré nutritif à texture enveloppante

7,50 € le tube de 50 ml chez Sephora

Cica Crème mains riche Rêve de Miel Nuxe

Soin fondant nourrissant au miel de lavande de Provence et Centella Asiatica

8,30 € le tube de 50 ml

Cicabio Mains Bioderma

Baume barrière réparateur pour mains abimées et gerçures

8,90 € le tube de 50 ml

Les soins des lèvres anti-froid

Autres maux de l’hiver, les lèvres gercées et les crevasses peuvent être évitées en appliquant régulièrement un baume gras. Riche et nourrissant, le stick à lèvres est à emporter partout et à appliquer avant d’aller affronter le froid.

Super baume multi usages 101 ointment Lanolips

Soin naturel hydratant et nourrissant

16 € le tube de 15 g chez Sephora

Baume lèvres Skinfood Weleda

Soin nourrissant intensif aux extraits de pensée sauvage, de camomille bio et de calendula bio

7,20 € le tube de 8 ml chez Weleda

Stick lèvres Cold Cream Avène

Soin naturel à l’eau thermale et huile de jojoba

6,50 € le stick de 4 g

Bariéderm-Cica Uriage Eau Thermale

Baume lèvres protecteur et réparateur

7,30 € le tube de 15 ml chez Uriage

