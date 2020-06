10 nail arts marins à adopter cet été

L’été est là. Les vacances… bientôt ! Mais voici déjà quelques idées de nail arts marins à tenter cet été, à la ville ou à la plage !

10 nail arts marins

Et si on plantait le décor des vacances… sur nos ongles ! Bord de mer, plage et sable fin, océan et vagues déferlantes, rayures, nœuds marins et ancres de bateau, coquillages et crustacés, étoiles de mer… voila ce qu’affichent ces ravissantes manucures à copier sans hésiter !

On the beach

Plage de sable doré joliment pailleté, ciel bleu, étoiles de mer et un adorable petit crabe ! Ce tuto nail art Let’s go to the beach est à suivre pas à pas chez The Lovely Pink Girl.

Autre création délicate sur le même thème avec des vernis à ongles aux teintes fraîches et tout en nuances. Voici Beach nails with Essie à découvrir chez Souchka.

La mer, qu’on voit danser…

La mer s’agite. De jolies vagues bleutées et pailletées ondulent sur les ongles de Cako à Paillettes.

Et les voila qui dansent joyeusement sur les ongles de Melyne. Une manucure marine pétillante à réaliser au pochoir. 🌊

In the Navy

La marinière est la pièce indispensable du dressing d’été. Voici de quoi l’accompagner pour adopter la tendance marine jusqu’au bout des ongles !

Premier nail art marin de chez The Quiche Girl :

Et en voici une version aqua chez Clar’art ! Une jolie couleur très estivale.

Très chouette avec les bijoux dans le thème. ⚓️

De la finesse pour les rayures et décors nautiques de ce nail art marinière de La Bulle de Bidi.

La version chic avec paillettes dorées et petits dauphins chez Del Nail Art.

On imagine bien cette manucure portée avec une veste marine croisée à boutons dorés !

Rayures marines, la barre et l’ancre, les cordes et les nœuds marins, la bouée de sauvetage, le phare et les mouettes, tout y est !

J’admire la patience nécessaire à la création de ce nail art marin de chez The Quiche Girl.

Enfin, avis aux amatrices de pédicures artistiques… Voici donc le nail art pieds marins de So Cute Nail. A porter à la plage, les doigts de pied en éventail !

Alors prêtes à vous lancer dans un de ces nail arts marins ? 💅

