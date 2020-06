Tendance Retro Vibes pour la collection été Women’secret

Retour dans les années 70 avec cette nouvelle collection Women’secret. Craquez pour le style Retro Vibes et ses jolis looks d’été so glam’ !

Les looks Retro Vibes Women’secret

Women’secret a trouvé son imprimé de l’été : un beau motif floral un brin tropical et follement estival !

Côté coloris, on est dans une palette de teintes rétro avec un jaune moutarde, un bleu légèrement violacé et un dégradé de vert.

Et voila cet imprimé qui s’affiche sur des robes, maillots de bain, sandales à assortir avec des pièces unies pour composer les looks Retro Vibes en plein dans l’esprit seventies.

Les coupes et quelques accessoires affirment le style résolument rétro de la collection.

Coup d’œil à cette collection Retro Vibes Women’secret !

Une combinaison mi-longue, décolleté asymétrique avec un large volant, 44,99 €

Le bandeau assorti, 10,99 €

La tunique en crochet à motifs fleurs ajourés, 44,99

Le bas de maillot de bain réversible, 24,99 €

Les sandales plates dessus textile imprimé noué, 24,99 €

Le haut de bikini jaune forme triangle à nouettes sur les épaules, 32,99 €

Le bas de bikini assorti à nouettes sur les côtés, 24,99 €

Le bandeau à fleurs, 10,99 €

La serviette de plage à fleurs finitions franges, 34,99 €

La robe courte à bretelles et décolleté effet cache-cœur, liens à nouer à la taille, 34,99 €

Le maillot de bain une pièce one shoulder à fleurs et à nouettes, 44,99 €

La trousse de toilette assortie, 12,99 €

Les mules ouvertes en suédine jaune à talons corde, 38,99 €

Le sac en raphia bleu tressé à anse anneau, 34,99 €

La serviette de plage à fleurs finitions franges, 34,99 €

Le haut de maillot de bain push-up, 32,99 €

La culotte taille haute avec lien à nouer, 24,99 €

Et en ce moment, profitez de réductions jusqu’à 30% sur la collection printemps-été Women’secret.

La remise s’applique automatiquement dès l’ajout de l’article au panier.

L’offre est valable jusqu’au 16 juin 2020.

A noter : la livraison de votre commande est offerte dès 30 € d’achat, en magasin ou à domicile.

Jetez aussi un œil aux bons plans maillots de bain annoncés sur le blog.

