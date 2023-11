Vente privée The Body Shop : soins naturels et gourmands

Faites le plein de soins gourmands sur cette vente privée The Body Shop. L’enseigne beauté y propose ses produits phares à prix doux.

The Body Shop

Enseigne britannique créée en 1976 par Anita Roddick, The Body Shop propose des produits de beauté aux ingrédients naturels puisés aux quatre coins du monde.

Ses soins offrent des expériences sensorielles uniques grâce à ses textures douces et ses senteurs gourmandes.

Son produit phare : le beurre corps nourrissant karité, un soin corporel hydratant formulé à la crème de beurre de karité issue du commerce équitable, et préparé par les femmes du Ghana.

La marque est cruelty free et certifiée B Corp. Elle est depuis longtemps engagée dans la lutte contre les tests sur les animaux, pour la protection de la planète et le commerce équitable.

La vente privée The Body Shop

Quel plaisir de retrouver ses cosmétiques doux et délicatement parfumés à l’occasion de cette vente The Body Shop !

On shoppe ses délicieux produits aux senteurs envoûtantes fleuries et fruitées :

soins du corps : beurre corporel, gommage, gel douche, crème pour les mains

: beurre corporel, gommage, gel douche, crème pour les mains soins du visage : tonique hydratant, soin coup d’éclat, masque de nuit, brume, gel contour des yeux, soins anti-âge Drops of Youth

: tonique hydratant, soin coup d’éclat, masque de nuit, brume, gel contour des yeux, soins anti-âge Drops of Youth parfums : eau de toilette, brume parfumée à la framboise, à la fraise, à la fleur de cerisier japonais

: eau de toilette, brume parfumée à la framboise, à la fraise, à la fleur de cerisier japonais coffrets beauté et trousses de soins au karité, à la fraise, à la mangue, à la rose, à la noix de coco, au lait d’amande et miel

et trousses de soins au karité, à la fraise, à la mangue, à la rose, à la noix de coco, au lait d’amande et miel produits de maquillage : fond de teint et gloss

Tous ces produits sont présentés à prix doux et affichent des remises autour de 40%.

La vente privée The Body Shop est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 29 novembre 2023 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour les soins The Body Shop, inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

J'en profite !

Cette vente privée The Body Shop est terminée ?

Retrouvez les gammes de soins gourmands sur l’e-shop The Body Shop.

Jetez aussi un œil aux bons plans beauté annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…