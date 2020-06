Cette vente privée de maillots de bain Siyu va faire venir le soleil

C’est toute l’année l’été pour Siyu ! ☀ La marque espagnole de beachwear féminin fait défiler ses collections légères en vente privée.

La vente privée Siyu

Envie d’un nouveau maillot de bain tendance rétro ? Rendez-vous sur le site de ventes privées BazarChic pour découvrir la collection Siyu.

Son style : des maillots aux coupes délicieusement rétro, aux larges imprimés ou petits motifs d’inspiration vintage.

Cette vente privée nous propose un très grand choix de maillots de bain une pièce et de des bikinis deux pièces assortis ou en mix and match.

Côté coupe, il y en a pour toutes les silhouettes avec des hauts classiques, triangle, foulard, one shoulder, brassière ou bandeau, des bas culotte simple ou à nouettes sur les côtés, taille haute, des maillots une pièce basiques, bustiers à bretelles amovibles, asymétriques, ajourés…

Voici quelques jolis maillots de bain à s’offrir sur cette vente privée :

Tous ces beaux maillots affichent des remises autour de 80%.

La vente privée Siyu est ouverte chez BazarChic jusqu’au 28 juin 2020.

Profitez vite de vos nouveaux maillots de bain ! BazarChic prévoit l’envoi des commandes sous 72 heures.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuses ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les maillots de bain Siyu ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Siyu est terminée ?

