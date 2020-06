Vente privée Seafolly : maillots de bain et beachwear

A la recherche de votre maillot de bain de l’été ? Craquez pour cette vente privée Seafolly et le style glamour des collections swimwear et beachwear !

La vente privée Seafolly

Seafolly, c’est la marque de swimwear über-tendance venue d’Australie. Couleurs vitaminées, motifs graphiques, géométriques, ethniques ou exotiques, drapés et volants s’affichent sur ses beaux maillots de bain qui défilent en vente privée.

En rayon, plein de jolis maillots à mixer. On se compose des 2 pièces sympas, bikinis et tankinis, en choisissant parmi tous ces hauts triangles, brassières, bandeaux, ampliformes, tops, culottes et shorties coordonnables.

Zoom sur quelques jolis modèles disponibles sur cette vente privée :

On peut aussi opter pour un des modèles une pièce pour une silhouette so glam’ !

Les maillots de bain sont accompagnés de la collection beachwear, caftans, robes de plage courtes ou longues, combi-shorts et shorts, sarouels pour un look tendance hippie.

Et pour les plus sportives d’entre nous, Seafolly propose une sélection sportswear composée de brassières, débardeurs et leggings.

Tout est à prix réduits ! Ces maillots affichent des remises autour de 65%.

La vente privée Seafolly ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 9 juillet 2020 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour les jolis maillots de bain Seafolly ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

