Vente privée Roberto Botella : les chaussures chics de l’été

Spécialiste de la chaussure féminine, Roberto Botella crée des collections modernes aux détails tendances. Ses modèles de saison sont disponibles à prix légers en vente privée.

La vente privée Roberto Botella

C'est chez BazarChic que ça se passe !

On y trouve un grand choix de chaussures en cuir lisse, texturé, tressé, vernis, métallisé, ou velours de cuir pleins de détails fantaisie et originaux. Plusieurs hauteurs de talons sont disponibles pour être toujours à l’aise en marchant quels que soient nos talents d’équilibriste.

Couleurs vives, imprimés floraux, reptile ou abstraits, motifs ajourés, strass et pierres scintillantes effet bijou, boucles décoratives et talons décorés s’affichent sur des escarpins classiques ou slingback, des trotteurs et ballerines fantaisie, des sandales haut perchées et nus-pieds, des espadrilles plates ou compensées à semelles corde et motifs colorés

Zoom sur quelques paires de souliers absolument magnifiques :

Toutes ces belles chaussures nous sont proposées à prix réduits. On profite de remises autour de 60%.

La vente privée Roberto Botella est ouverte chez BazarChic jusqu'au 1er juillet 2020.

