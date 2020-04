Laissez-vous charmer par les bougies et parfums d’ambiance Parks London

Tout le raffinement so british se retrouve dans la ligne de senteurs signée Parks London. Découvrez ses parfums d’intérieur envoûtants à prix doux à l’occasion de cette vente privée.

La vente privée Parks London

Parks nous enchante de ses senteurs délicates et exclusives et ses produits made in England au charme britannique.

Les bougies Parks

On aime ses bougies parfumées longue durée en cire naturelle ambiance aromathérapie. Elles sont présentées dans des photophores en verre et emballées dans une jolie boite cadeau.

Les points forts des bougies Parks :

une cire 100% naturelle sans paraffine

sans paraffine des ingrédients certifiés d’origine végétale

des mèches en fibres naturelles sans plomb

un parfum aux huiles essentielles

Les diffuseurs Parks

Pour une diffusion en continu, on opte pour un de ses diffuseurs de parfums d’intérieur à tiges de bois.

Tout comme les bougies, les parfums d’intérieur sont composés d’ingrédients d’origine végétale. Aux huiles essentielles, ils sont sans alcool.

Les coffrets Parks

Quant aux coffrets bougies et senteurs, ils font de magnifiques idées cadeaux à offrir et à s’offrir. 🎁.

Ces coffrets mixent bougies, diffuseur et parfum d’ambiance. Reste à choisir la fragrance !

L’élégance est au rendez-vous avec les collections Aromatherapy, Parks Exclusive, Winter Wonders, Moods, Noir, Fine Fragrances…

Toutes ces créations parfumées sont à prix légers.

La vente privée Parks ouverte chez BazarChic jusqu’au 26 avril 2020.

Les jolies idées Parks london

Sur son blog, Parks donne de jolies idées pour réutiliser les pots des bougies une fois celles-ci terminées. (voir 5 ways to re-use your candle jars)

Les bougies étant réalisées en cire naturelle, elles laissent peu de résidus au fond du photophore.

Ces petits pots en verre peuvent alors être facilement nettoyés et réutilisés :

en vase, pour y déposer quelques fleurs fraîches

en pot pour plantation d’herbes aromatiques par exemple

en verre de rangement dans la salle de bain pour les pinceaux de maquillage

