Vente privée de lingerie Maison Lejaby : le rendez-vous séduction

Et si on s’offrait quelques jolies pièces de lingerie ? Cette vente privée Maison Lejaby nous dévoile ses dessous raffinés à prix doux.

La vente privée de lingerie Maison Lejaby

La maison de corseterie française Lejaby exprime son savoir-faire au travers de ses collections féminines, élégantes et glamour.

Saviez-vous qu’un soutien-gorge Maison Lejaby est composé de 30 à 50 éléments assemblés par les mains expertes de corsetières selon 30 à 40 étapes de montage ?

Quant aux coupes, elles sont simplement parfaites, impeccablement ajustées pour un confort optimal en toute élégance. Maison Lejaby sublime toutes les silhouettes et propose certains modèles dans un grand choix de tailles.

Dentelle fine, tulle et jeux de transparence, beaux imprimés délicats, plumetis légers, bretelles travaillées, s’affichent sur ces pièces de lingerie qui défilent en vente privée. On y retrouve les lignes Miss Lejaby, Hanaé, Nuage Pur, Gaby, Insaisissable, Dot Flowers, Velvet, Venerum et Tender.

Soutiens-gorges corbeille, balconnet, et triangles, culottes classiques, gainantes et taille haute, shortys, strings et tangas, bodys et nuisettes sont disponibles à prix doux.

Cette vente privée est l’occasion de s’offrir une belle pièce ou un ensemble de lingerie sans se ruiner. Les remises dépendent des modèles, mais oscillent autour de 50%.

La vente privée Maison Lejaby est ouverte chez BazarChic jusqu’au 10 mai.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Cette vente privée de lingerie Maison Lejaby est terminée ?

Retrouvez les collections lingerie Maison Lejaby chez Lemon Curve.

