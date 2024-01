Vente privée de bijoux Di Giorgio

Osez briller ! Di Giorgio présente ses bijoux élégants et scintillants en vente privée. Offrez-vous ses créations pétillantes à prix légers.

Les bijoux Di Giorgio

Xavier Di Giorgio a fondé la bijouterie éponyme en 2006.

La maison parisienne crée des bijoux haut de gamme en argent, plaqué or ou platine, décorés de pierres semi-précieuses et d’oxyde de zirconium. Dans sa collection, un grand choix de bagues à accumuler, des bracelets, boucles d’oreilles, pendentifs et colliers pour satisfaire toutes les envies de bijoux.

Ses créations phares : les bagues à empiler.

La vente privée Di Giorgio

Di Giorgio expose ses beaux bijoux chez BazarChic. Cette vente privée est l’occasion de s’offrir des créations élégantes à prix légers.

On y retrouve une grande sélection :

de bagues classiques, sophistiquées et multi-anneaux,

classiques, sophistiquées et multi-anneaux, de boucles d’oreilles puces, créoles, pendantes et scintillantes,

puces, créoles, pendantes et scintillantes, de bracelets chaine et joncs,

chaine et joncs, de colliers, chaines et pendentifs.

Coup d’œil à quelques jolis bijoux disponibles sur cette vente privée :

Tous ces bijoux affichent des réductions autour de 70%.

La vente privée Di Giorgio est ouverte chez BazarChic jusqu’au 7 janvier 2024.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les bijoux Di Giorgio ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

