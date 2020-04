Profitez de 20% de remise sur le maquillage Tarte Cosmetics

Les produits de maquillage Tarte vous font les yeux doux depuis un moment ? Profitez de la promo Tarte Cosmetics chez Sephora pour les shopper moins cher !

La promo Tarte Cosmetics

C’est le moment de s’offrir ces produits de maquillage Tarte Cosmetics qui nous faisait tant envie…

Cela fait un an que la marque est disponible chez Sephora. Alors la boutique beauté lance une promo : 20% de réduction sur les produits de la marque Tarte !

Pour en profiter, ajoutez vos produits Tarte au panier et utilisez le code promo BIRTHDAYTARTE.

L’offre est valable sur le site Sephora jusqu’au 19 avril.

Inspiration maquillage Tarte

Si vous ne savez pas quels produits choisir, inspirez-vous en regardant cette vidéo de make up complet avec Richaard et Thedollbeauty.

Elle a été réalisée il y a un an à l’arrivée en France (et chez Sephora !) des produits Tarte Cosmetics.



Richaard utilise :

TheDollBeauty utilise :

Cette promo Tarte est terminée ?

Rendez-vous sur la rubrique Bons plans de Sephora pour voir les offres en cours !

Jetez aussi un œil à tous les bons plans beauté annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous au blog. 😉

Vous recevrez un mail avec un lien à cliquer qui vous permettra de confirmer votre abonnement et de choisir la fréquence de réception des mails.

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

Tumblr