Recevez votre Sephora Box Surprise dès 60 € d’achat

Vous aimez les surprises ? Parfait ! Sephora vous propose de recevoir sa nouvelle box surprise et ses 4 mini produits dès 60 € d’achat !

La Sephora Box Surprise

Vous connaissez maintenant le principe de la box Sephora.

Mais cette fois-ci, l’enseigne beauté a décidé de nous surprendre. Sur le même concept que certaines box beauté, Sephora ne nous a pas révélé le contenu de sa box cadeau.

Tout ce que l’on sait, c’est qu’elle contient 4 produits au format mini.

Le visuel de l’offre donne-t-il des indices fiables ? Aucune idée… D’ailleurs si vous l’avez choisie, venez nous dire ce que vous avez reçu ! Ce n’est peut-être pas le même contenu pour tout le monde…

Vous aimez les surprises ?

Et souhaitez recevoir cette box mystérieuse ? C’est simple ! Faites votre shopping beauté chez Sephora et ajoutez au panier vos produits fétiches, et quelques nouveautés à tester.

Vous avez atteint le minimum de commande de 60 € ? Parfait !

Maintenant entrez le code promo ETESURPRISE dans la case prévue.

Recevez votre Box Sephora dans la limite des stocks disponibles.

A noter : La livraison à domicile est offerte dès 60 € de commande sur le site.

Vous n’aimez pas les surprises ?

Il y a aussi une box pour vous. La Sephora Box d’août est toujours proposée sur le site.

Pour la recevoir, c’est aussi simple. Faites vos achats sur le site sephora.fr pour une montant minimum de 50 €.

Ensuite, il suffit de saisir le code promo AOUT20 dans la case prévue et vous recevrez votre box dans la limite des stocks disponibles.

La promo Sephora du moment : L’offre parfum

En ce moment chez Sephora, le flacon de parfum 100 ml est au prix du 50 ml.

Nouveau chez Sephora : La première collection de parfums Do Not Drink

6 nouvelles fragrances naturelles signées Sephora à découvrir absolument !

