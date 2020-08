Recevez votre Sephora Box d’août dès 50 € d’achat

Cet été, testez de nouveaux produits de beauté et fragrance ! La Sephora Box d’août, et ses 4 mini produits, est offerte dès 50 € d’achat.

La Sephora Box d’août

Cette offre beauté contient 4 cosmétiques et parfum au format mini à emporter partout cet été. Parfait pour les vacances !

L’Original Eight Hour Cream Elizabeth Arden 5 ml

Ce baume apaisant réparateur assouplit, répare, protège et soulage la peau. Multi fonctions, il protège le visage, nourrit les lèvres gercées, adoucit les main, assouplit les cuticules et diminue les rugosités des pieds. (voir le grand format)

Une crème teint 5 en 1 effet peau de bébé. (voir le grand format)

Une fragrance boisée et sensuelle (voir le grand format)

Un lait parfumé pour le corps, hydratant senteur Patchouli, Jasmin Sambac, Orchidée Catleya, Freesia et Rose Centifolia. (voir le grand format)

Comment obtenir ma Box Sephora ?

C’est simple ! Faites votre shopping beauté chez Sephora et ajoutez au panier vos produits fétiches, et quelques nouveautés à tester, comme un parfum Do Not Drink Sephora.

Vous avez atteint le minimum de commande de 50 € ? Parfait !

Maintenant entrez le code promo AOUT20 dans la case prévue.

Recevez votre Box Sephora dans la limite des stocks disponibles.

A noter : La livraison à domicile est offerte dès 60 € de commande sur le site.

La Box d’août n’est plus disponible ?

Rendez-vous sur la rubrique Bon Plan de Sephora pour voir toutes les offres en cours.

Jetez aussi un œil à tous les bons plans beauté annoncés sur le blog !

Aussi en ce moment chez Sephora : Soldes d’été

Jusqu’à 70% de réduction sur une sélection d’articles

-20% de remise supplémentaire dès 3 articles achetés

jusqu’au 11 août 2020

J'en profite !

