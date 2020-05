La box Make Up For Ever offerte dès 60 € d’achat

Nouveau rendez-vous shopping maquillage chez Sephora ! Recevez la box Make Up For Ever pour 60 € d’achat de produits de la marque.

La box Make Up For Ever

La marque parisienne spécialiste du maquillage professionnel offre sa box chez Sephora.

Mais que contient donc ce coffret Make Up For Ever ?

Trois produits au format mini parmi les best of de la marque :

une base de teint lissante Skin Equalizer Step 1 pour unifier le teint avant l’application du maquillage

Comment recevoir ma box ?

Si Make Up For Ever fait partie de vos marques fétiches, c’est le moment de faire le plein chez Sephora !

Retrouvez les produits Ultra HD, testez le fond de teint Reboot, adoptez le regard Smoky avec les mascaras Extravagant ou Panoramic Effect…

Vous découvrez la marque et avez besoin de conseils sur le fond de teint à choisir, rendez-vous sur le foundation finder et laissez vous guider !

Votre panier d’achat arrive à 60 € rien qu’avec les produits Make Up For Ever ? Parfait !

Maintenant, reste à saisir le code promo MUFE20 dans la case prévue.

Vous allez recevoir votre box avec votre commande dans la limite des stocks disponibles.

L’offre est valable jusqu’au 19 juin 2020.

La box Make Up For Ever n’est plus disponible ?

Rendez-vous sur la rubrique Bon Plan de Sephora pour voir les offres en cours !

Jetez aussi un œil à tous les bons plans beauté annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



