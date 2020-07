La sélection bijoux de l’été : tendance plage et coquillages

Envie d’ajouter une toucher summer à vos looks ? Voici une sélection bijoux de l’été tendance plage et coquillages !

La tendance bijoux de l’été : plage et coquillages

Que l’on soit en vacances à la plage ou au boulot à la ville, sous un grand soleil ou sous la pluie, on affirme nos looks d’été avec de jolis accessoires fantaisie et colorés. Et les bijoux sont de pièces de choix pour faire pétiller toutes les tenues !

Cette saison, les bijouteries nous proposent un bel assortiment de colliers, bracelets, boucles d’oreilles, bagues et bijoux de cheveux tendance plage et coquillages. Ces créations fantaisie se composent de cauris, breloques coquillages et étoiles de mer, perles colorées, et se mixent à volonté cet été !

La sélection bijoux de l’été coquillages

Colliers et coquillages

Le collier court coquillages

8,99 € chez MOA

Le collier pendant Faith bleu et coquillage Hipanema

55 € (au lieu de 85 €) chez La Redoute

Le collier à breloques et perles colorées

9,45 € (au lieu de 19,90 €) chez Accessorize

Le lot de colliers et pendentifs coquillages et perles turquoises

10,99 € chez MOA

Le collier à breloques coquillages et étoiles de mer

6,45 € (au lieu de 12,90 €) chez Accessorize

Le tour de cou multi-rangs coquillages dorés

10,49 € (au lieu de 14,99 €) chez Claire’s

Bracelets et coquillages

Le bracelet réglable lien noir et cauris

5,59 € (au lieu de 7,99 €) chez Claire’s

La manchette Habana Hipanema

54 € (au lieu de 65 €) chez La Redoute

Le lot de 5 bracelets rouges, jaunes et coquillages

5 € (au lieu de 9,99 €) chez MOA

Le bracelet de fil bleu, coquillages, pompons et pampilles

9,99 € chez MOA

Boucles d’oreilles et coquillages

Les boucles d’oreilles anneaux de perles colorées et coquillages

4,45 € (au lieu de 8,90 €) chez Accessorize

Les boucles pendantes perles, coquillages et pompons

5,99 € chez MOA

Le lot de puces coquillages, étoiles de mer et hippocampes

6,45 € (au lieu de 12,90 €) chez Accessorize

Les boucles d’oreilles anneaux perles, coquillages et pompons

3 € (au lieu de 5,99 €) chez MOA

Bagues et coquillages

Bague coquillage en argent et perle de culture

60,50 € chez 1001 Bijoux

Bague cauris Marcella Hipanema

54 € (au lieu de 65 €) chez La Redoute

Bague cauris Cancun Hipanema

33,40 € (au lieu de 49 €) chez La Redoute

Duo de bagues coquillage et étoile de mer

2,45 € (au lieu de 4,90 €) chez Accessorize

Bague en argent coquillages

39 € chez Pandora

Bracelets de cheville et coquillages

Le bracelet de cheville Lexie Hipanema

57,20 € (au lieu de 69 €) chez La Redoute

Le bracelet de cheville réglable cauris et perles bleues

5,59 € (au lieu de 7,99 €) chez Claire’s

Duo de bracelets de cheville coquillage et étoile de mer

7,90 € chez Accessorize

Trio de bracelets de cheville, cauris, pampilles et perles

12,90 € chez Accessorize

Bijoux de cheveux de l’été et coquillage

Set de 4 barrettes dorées esprit mer

3,59 € (au lieu de 8,99 €) chez Camaïeu

Lot de 5 barrettes métal et coquillages

6,99 € chez MOA

