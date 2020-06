Jardin Aquatique : Plongez dans la nouvelle collection Pandora

Bleu océan, coquillages, dauphins, étoiles de mer et tortues sont les stars de la nouvelle collection de bijoux Jardin Aquatique Pandora.

Le Jardin Aquatique Pandora

Les fans de la bijouterie Pandora vont adorer cette nouvelle collection toute estivale !

Les bijoux Jardin Aquatique sentent bon l’été, la plage, les mers turquoises…

Plongeons ensemble dans cette collection disponible en exclu web ! 💦

Les supports et charms

La couleur de l’été, c’est le bleu océan. On le retrouve sur une série de charms au style très summer. Le décor aquatique est ainsi planté.

Reste à y ajouter plein d’animaux extraordinaires, des poissons et dauphins, des tortues, des hippocampes, des narvals, le tout au milieu d’étoiles de mer et de coquillages. 🐬

Coup d’œil à quelques jolies compositions de colliers et bracelets pour l’été :

Le charm dauphin chattoyant, 39 € – Le charm tortue de mer en verre de Murano, 49 €

Le charm étoile de mer à cristaux bleus, 59 € – Le charm étoile de mer argent, 29 €

Le charm narval, 39 € – Le charm cœur hippocampes ajouté, 29 €

Le bracelet en cuir tressé bleu et fermoir coquillage, 45 €

Je les veux !

Les bijoux Jardin Aquatique

La collection Jardin Aquatique propose aussi une sélection de bijoux prêts à porter tout aussi magnifiques.

L’anneau coquillages scintillant orné d’oxydes de zirconium, 49 €

L’anneau coquillages perlé argent 925/1000, 39 €

Le bracelet rivière turquoise en métal doré à l’or rose et à fermoir coulissant, 129 €

Je les veux !

La tendance bijoux de l’été : l’accumulation

La collection Jardin Aquatique se porte très bien en total look. On mix and match les charms pour composer des bracelets et colliers assortis.

Aussi, n’ayez pas peur de scintiller ! Cet été, on accumule les bijoux aux poignets et on superpose les bagues à nos doigts.

Voici une nouvelle dose d’inspiration pour composer vos bijoux Jardin Aquatique Pandora :

La collection jardin Aquatique est en ce moment en exclu web sur l’e-shop Pandora.

La livraison est offerte dès 59 € de commande.

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr