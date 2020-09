Un rouge à lèvres Cream Lip Sephora offert dès 2 achetés

Faites le plein de rouges à lèvres à prix doux ! Choisissez 2 Cream Lip Sephora parmi un immense choix de teintes et de finis, le 3ème est offert.

L’offre Cream Lip Sephora

En ce moment, pour l’achat de 2 rouges à lèvres Cream Lip Sephora Collection, le 3ème est offert. L’offre est valable sur toute la gamme Cream Lip jusqu’au 27 septembre 2020.

Vous avez déjà vos teintes préférées ? C’est parfait, il ne vous reste plus qu’à passer commande. Pas besoin de code promo, la remise s’effectue automatiquement au panier, dès les 3 articles ajoutés.

Vous hésitez encore ? Sephora vous aide au choix de votre rouge à lèvres. Car du choix, il y en a ! Pour cela, rendez-vous sur la page Cream Lip Finder. Choisissez votre fini parmi :

Le Cream Lip Stain Mat

Ce rouge à lèvres liquide ultra mat allie couvrance et longue tenue, sans transfert.

Sa texture crémeuse enrichie en huile d’avocat apporte un confort optimal.

C’est le rouge à lèvres n°1 chez Sephora !

Il est disponible en 57 teintes. Vous trouverez forcément vos couleurs fétiches.

Le Cream Lip Stain Mat Métal

Ce rouge à lèvres mat au fini métal affiche des couleurs aux nacres lumineuses.

On ose ses couleurs pop ultra-tendances. 13 teintes au choix.

Le Cream Lip Stain Duochrome

Ce rouge à lèvres au fini mat illumine par ses teintes magnétiques effet duochrome.

Craquez pour ses couleurs électriques envoûtantes mixant tons froids et tons chauds. 9 teintes étonnantes à tester.

Le Cream Lip Shine

Ce rouge à lèvres liquide combine brillance et longue-tenue.

On aime sa texture veloutée, sa couleur intense et son effet miroir. Miroir mon beau miroir, laquelle de ces 20 teintes me va le mieux ?

Le Cream Lip Shine Métal

Ce rouge à lèvres brillant affiche des reflets métalliques.

Sa formule est concentrée en nacres des plus audacieuses.

