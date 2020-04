Recette facile : la glace vanille maison

Voici une recette facile de glace vanille maison à réaliser sans sorbetière. Testée et approuvée !

Comment j’en suis venue à faire ma glace vanille maison ?

Il aura fallu attendre le confinement et une demande de Maxime, pour que je me lance dans une recette de glace vanille maison.

Le p’tit bonhomme avait fini le pot de glace vanille de chez Picard et en redemandait. Oui, mais voila, en ce moment, on ne fait pas les courses souvent… Va falloir attendre pour la glace !

En réponse : un regard, le genre hyper triste et culpabilisant.

Ok, tu veux de la glace vanille ? Faisons de la glace vanille !

Un petit tour sur le net plus tard, je me retrouve un peu perdue face à toutes les recettes ultra différentes disponibles.

Aussi, nous n’avons pas de sorbetière ou autre machine à crème glacée.

J’ai donc fait un mix des recettes trouvées, et adapté au goût obtenu.

Les ingrédients

3 œufs

100 g de sucre

1/2 litre de lait

40 ml de crème

de la vanille (gousses, extrait, poudre)

La crème est à choisir selon vos goûts : une crème épaisse pour une texture plus onctueuse, une crème liquide pour une texture plus légère.

La recette

Comme nous n’avons pas de sorbetière pour mixer et aérer la crème glacée, nous allons garder les blancs d’œufs et les monter en neige. Cela apportera un peu d’air et de légèreté à la glace.

Les jaunes sont versés dans un saladier. Ajoutez le sucre et mélangez.

Dans une casserole, versez le lait et la vanille, que l’on fait chauffer.

Pour la vanille, au choix : 2 gousses, de l’extrait de vanille ou de la vanille en poudre.

Versez le contenu de la casserole dans le saladier et mélanger.

Ajoutez ensuite les blancs d’œufs en neige et mélanger délicatement.

Ajoutez le tout dans un bac et direction le congélateur !

Patientez quelques heures… et dégustez.

Ici tout le monde valide ! C’est meilleur que la glace qu’on achète.

Nature, avec des pépites de chocolat, dans un cornet, sur une crêpe, c’est un délice !

