Quel vernis à ongles pour les fêtes ?

Envie d’une belle manucure festive ? Voici une sélection de vernis à ongles tendances à s’offrir d’urgence pour des mains parfaites pour les fêtes.

La sélection vernis à ongles pour les fêtes

La tenue de fêtes est prête. On a notre palette à paillettes pour le make up du réveillon. Reste à imaginer la manucure ! Pour cela, on opte pour les tendances nails de cette fin d’année :

du rouge, un classique, toujours chic et tellement Noël

des paillettes pour briller toute la soirée

des nacres irisées effet holographique pour l’originalité

Les vernis à ongles rouges pour Noël

Couleur de l’amour de la passion, du sang et… du costume du Père Noël !

Voici une sélection de rouges à ongles aux nuances intenses.

Le vernis Essie Gel Couture teinte Flashed, 15,40 € chez L’Oréal Paris

Le vernis OPI Nail Lacquer teinte Big Red Apple, 17 € chez Sephora

Le vernis Manucurist Green teinte Poppy Red, 14 € chez Sephora

Le vernis Bourjois 1 seconde teinte Let’s get red(y), 9,50 € chez Nocibé

Le vernis Clever Beauty teinte #4 Fascinante, 17,90 € chez La Redoute

Le vernis Nailberry L’Oxygéné teinte Cherry Chérie, 20,50 € chez Nocibé

Les vernis pailletés pour les fêtes

Quoi de plus festif que toutes ces paillettes scintillantes ? Voici plein de jolis vernis pailletés or, argent, nuit étoilée, multicolores… pour briller jusqu’au bout des ongles.

Le vernis Claire’s à paillettes argentées Moon Crystal, 7,99 € chez Claire’s

Le vernis OPI Nature Strong à paillettes Mind-Full of Glitter, 14,90 € chez Amazon

Le vernis Sephora Collection Color Hit teinte Firework, 3,99 € chez Sephora

Le vernis Sephora Collection Color Hit à paillettes dorées Gold Fever, 3,99 € chez Sephora

Le vernis top coat Maybelline Color Show à paillettes Broadway Lights, 8,99 € chez Amazon

Le vernis Claire’s à paillettes Confetti Culture, 7,99 € chez Claire’s

Les vernis holographique

Jeux de reflets chatoyants effet holographique pour ces vernis aux nacres brillantes et irisées.

Le vernis OPI Big Zodiac Energy teinte Pisces the Future, 19 € chez Sephora

Le vernis Sephora Collection Color Hit teinte I’m a princess, 3,99 € chez Sephora

Le vernis Essence Holo Bomb teinte Holo me tight, 3 € chez Nocibé

Le vernis Rimmel 60 seconds Super Shine teinte Mermaid Fin, 5,50 € chez Nocibé

Le vernis Bourjois 1 Seconde teinte Moon Shine, 9,50 € chez Nocibé

Le vernis Claire’s vegan teinte Sea Trasure, 7,99 € chez Claire’s

Vivez les fêtes de Noël jusqu’au bout des doigts ! Voici quelques idées de nail arts festifs et pétillants à essayer pour déballer vos cadeaux de Noël avec style.

