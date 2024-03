Parfums Lancôme x Petite Mendigote : une pochette offerte

Pour célébrer son parfum La Vie est Belle Rose Extraordinaire, Lancôme offre une pochette zippée Petite Mendigote dès 79 € d’achat de parfum.

L’offre parfums Lancôme x Petite Mendigote

Entre La Vie est Belle de Lancôme et Je suis extraordinaire de Petite Mendigote, voici bien une offre qui va envoyer des good vibes !

La maison de cosmétiques et la marque parisienne de mode féminine s’associent pour nous faire un joli cadeau :

Une pochette Petite Mendigote offerte dès 79 € d’achat de parfum Lancôme

L’offre est en cours chez sur l’e-shop Sephora. Pour en bénéficier, rendez-vous au rayon Lancôme pour faire votre shopping de parfum.

Ajouter au panier de jolis flacons ou coffrets parfum pour un montant minimum de 79 €. Votre cadeau s’ajoute automatiquement.

Vous recevrez la pochette Petite Mendigote avec votre commande dans la limite des stocks disponibles.

La pochette Petite Mendigote

Voila bien une marque que j’adore pour ses collections mode toujours élégantes et tendance.

Son premier succès : les fameuses pochettes Petite Mendigote brodées d’un message. La mienne « Je suis une princesse » ne me quitte jamais !

La marque a aujourd’hui largement étendu ses collections au prêt-à-porter, aux chaussures et sacs, mais propose toujours de jolies trousses et pochettes à message !

Le modèle qui nous intéresse est l’authentique pochette Petite Mendigote, véritable must have en son temps.

Cette petite pochette zippée en coton est brodé du message « Je suis extraordinaire » et décorée de quelques sequins brillants. Son petit plus : son long pompon de fils attaché à la fermeture.

C’est l’accessoire sympa, girly et pratique pour emporter partout quelques produits de maquillage ou des petits bidules en tout genre !

Quel parfum Lancôme acheter ?

Le parfumeur fait de toutes ses créations de véritables succès. Chacun de ses parfums, devenu best seller, est décliné pour satisfaire toutes les envies.

En rayon, vous pourrez choisir parmi ces grands noms :

La Vie est Belle dans ses nombreuses déclinaisons et sa nouvelle version « Rose Extraordinaire »

dans ses nombreuses déclinaisons et sa nouvelle version « Rose Extraordinaire » l’iconique Trésor dans son flacon facetté

dans son flacon facetté La Nuit Trésor , encore plus sensuel et envoûtant

, encore plus sensuel et envoûtant Idôle , un parfum floral audacieux

, un parfum floral audacieux les eaux de toilette fraîches Ô de Lancôme

Notez que ces parfums sont également vendus en coffret avec des soins assortis ou des produits de maquillage.

