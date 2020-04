Offre de printemps L’Oréal Paris : -20% sur tout le site !

Le printemps se poursuit en beauté avec cette offre L’Oréal Paris : 20% de réduction sur toute la boutique. On y va !

L’offre de printemps L’Oréal Paris

Nouvelle promo au rayon beauté : L’Oréal Paris nous fait profiter de remises sur notre shopping.

Pour profiter des 20% de réduction, c’est simple, il suffit de saisir le code promo CARE20 dans la case prévue sur la page panier.

L’offre de printemps est valable sur tout le site L’Oréal jusqu’au 4 mai 2020.

La livraison de votre commande est offerte dès 40 € d’achat.

J'y vais !

Qu’est-ce que je m’offre sur la boutique L’Oréal ?

C’est le moment de réalimenter nos trousses à maquillage ! Et pourquoi pas tester les nouveautés de la marque qui font le buzz en ce moment ? Je pense au fameux mascara Bambi Eye effet œil de biche ou l’encre à lèvres Brilliant Signature et ses 12 teintes longue tenue.

Si vous avez vos habitudes cosmétiques chez L’Oréal, c’est le moment de faire le plein.

Et avec les beaux jours qui arrivent, on n’oublie pas de s’équiper en soins solaires !

On va prendre soin de nos cheveux avec les soins capillaires L’Oréal, parce que nous le valons bien !

Le site nous propose les gammes Elseve et Botanicals Fresh avec des shampoings, après-shampoings, baumes, masques, sérums, huiles extraordinaires et des kits pour des routines complètes beauté des cheveux.

Puis, avec le confinement, les salons de coiffure ont du fermer leur portes. Et si votre couleur commence à faire grise mine, c’est le moment d’agir ! L’Oréal propose différentes gammes de coloration à réaliser à la maison : Excellence Crème, Préférence, Casting crème gloss, Colorista et ses teintes tendances et Age Perfect.

Et si vos racines deviennent visibles, il y a les sprays instantanés et mascara cheveux Magic Retouch.

Enfin, Monsieur aussi a son rayon beauté chez L’Oréal avec les produits spécifiques homme des gammes L’Oréal Men Expert et BarberClub.

