Ah! l’été, le soleil et cette jolie peau dorée… Faites votre rentrée le teint ensoleillé grâce à ces soins après-soleil prolongateurs de bronzage !

Les indispensables soins après-soleil

Nous connaissons tous les bienfaits du soleil pour notre santé : il booste le moral et favorise la fabrication de la vitamine D.

Mais le soleil est aussi une véritable épreuve pour notre peau. C’est pourquoi il ne faut pas négliger 3 gestes avant des vacances au soleil :

préparer la peau avant l’exposition, avec une alimentation riches en anti-oxydants, une bonne hydratation, des compléments alimentaires et des soins hydratants,

avant l’exposition, avec une alimentation riches en anti-oxydants, une bonne hydratation, des compléments alimentaires et des soins hydratants, protéger la peau en appliquant une bonne crème solaire pendant les séances bronzette, en commençant par un indice SPF élevé,

en appliquant une bonne crème solaire pendant les séances bronzette, en commençant par un indice SPF élevé, réparer la peau après avoir subi les rayons UV avec un soin après-soleil.

L’après-soleil permet de nourrir et ré-hydrater la peau qui a souffert sous le soleil. Plus ciblé qu’une simple crème hydratante, le soin après-soleil favorise la régénération des cellules. De plus, si vous avez un peu abusé et pris des coups de soleil, le soin va apaiser la peau agressée.

Convaincu par l’utilisation d’un après soleil ? Reste maintenant à choisir le vôtre !

Et si vous souhaitez conserver plus longtemps votre teint bronzé, optez pour un après soleil prolongateur de bronzage.

La sélection soins après-soleil prolongateurs de bronzage

Lait, baume, gel, masque… choisissez votre soin indispensable de l’été parmi ces après-soleil prolongateurs de bronzage :

Lait fraîcheur après-soleil Nuxe Sun

Lait après-soleil visage et corps

aux fleurs d’eau et de soleil

Prolonge le bronzage, répare et apaise

18 € les 200 ml

Prolongateur de bronzage Institut Esthederm

Lait de soin corps prolongateur de bronzage

Apaise et hydrate la peau

Bronzage sublime longue durée

47,50 € les 200 ml

Lait hydratant 3 en 1 Yves Rocher

Après soleil parfum monoï à l’étoile des dunes

Apaise la peau et la répare intensément

Sublime et prolonge de bronzage

11,50 € (soldé à 5,75 €) les 200 ml

Lait après-soleil Sublime Sun L’Oréal

Lait réparateur apaisant

Hydrate 24h et aide à prolonger le bronzage

Activa-Cell® : stimule la défense et la régénération naturelles de la peau

8,90 € les 200 ml

Golden Tan Maximizer Lancaster

Baume après-soleil bronzage doré

Apaise et répare la peau

Prolonge le bronzage d’un mois

36,90 le pot de 200 ml

Après-soleil UV-Bronze Laboratoires Filorga

Gel nutri-apaisant booster de bronzage

à l’acide hyaluronique et aux 4 huiles nutritives (argan, abricot, amande, avocat)

prolonge le bronzage grâce au tan-stimulator complex

31,90 € le tube de 200 ml

Refreshing Gelée Coco Payot Sunny

Le merveilleux soin après-soleil visage et corps

Apaise immédiatement, hydrate et sublime le bronzage

34 € le pot de 200 ml

Gelée Rafraîchissante Après-Soleil Clarins

Soin après-soleil visage et corps hydratant 24h

Aux extraits de tournesol, aloe vera, melon d’eau, karité

Sublime, prolonge et intensifie le bronzage

32,90 € le tube de 150 ml

Masque après-soleil pastèque Sephora

Masque visage et décolleté bio-cellulose effet glaçon

Désaltérant et perfecteur de bronzage

pour un hâle éclatant, qui dure plus longtemps

5,99 € le masque

Masque tissu après-soleil Ambre Solaire Garnier

Masque imprégné d’une formule ultra hydratante

enrichie en hamamélis et en acide hyaluronique

Apaise, hydrate et prolonge le bronzage

7,99 € le masque

