Nouvelle Collection IRL Body : un soutien-gorge acheté = un bas offert

Showroomprivé a lancé sa nouvelle collection lingerie IRL Body. Pour l’occasion, profitez de l’offre : un soutien-gorge acheté = un bas offert !

La nouvelle collection IRL Body

Collection IRL, c’est la marque du site de ventes privées Showroomprivé. Elle est présente dans les différents rayons de la mode féminine avec ses lignes de prêt-à-porter, chaussures, sport (IRL Move), bijoux, sacs, cérémonie (IRL Wedding) et maintenant lingerie sous le nom IRL Body.

Sa collection offre de jolies pièces à assortir pour composer de beaux ensembles élégants : des soutiens-gorge, bralettes, culottes, tangas, shortys, bodys et de la lingerie de nuit, nuisettes, caracos et shorts satinés

Le style est résolument moderne et tendance. La dentelle est très présente.

On apprécie la variété des coupes et des détails, avec des soutiens-gorge qui se ferment devant, des hauts bustiers, des dos fantaisie, des bretelles décorées, des bas taille haute, des liens et laçages décoratifs…

Côté coloris, beaucoup de noir, mais aussi du blanc, du bleu marine, du bleu canard, du prune, du rose corail, du bordeaux et du rouge pour les plus audacieuses.

Voici ma sélection coup de cœur lingerie IRL Body :

Alors, j’ai essayé de mettre un peu de couleur dans cette sélection, même si ma couleur lingerie est définitivement le noir.

Quant aux prix, vous le verrez, ils sont ultra raisonnables ! Comptez de 15 € à 23 € pour un soutien-gorge. Les bas sont au prix unique de 7,90 €.

Ajoutez à cela la promo ci-dessous, et vous vous en tirez avec un ensemble lingerie vraiment pas cher !

L’offre lingerie IRL Body

En ce moment, pour l’achat d’un soutien-gorge de la collection IRL Body, le bas est offert.

Pour cela, ajoutez vos deux articles au panier et saisissez le code promo 1BAS.

Bien sûr, vous pouvez dépareiller le haut et le bas !

Cela fonctionne aussi avec 2 soutiens-gorge achetés. 2 bas offerts avec le code promo 2BAS.

Et avec 3 soutiens-gorges ? Egalement ! 3 bas offerts avec le code promo 3BAS.

L’offre est valable chez Showroomprivé jusqu’au 20 août 2020 à 7 heures.

J'en profite !

