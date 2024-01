Love Declaration : la collection Etam Lingerie pour la Saint Valentin

A l’occasion de la Saint Valentin, Etam lance Love Declaration, une collection lingerie pleine de cœurs, de tendresse et de glamour. On aime !

La collection Etam Love Declaration

Dentelle fine et florale, rouge passion et petits cœurs s’affichent sur la collection lingerie Love Declaration.

Cette capsule spéciale Saint Valentin mêle douceur et glamour pour des looks ultra féminins et sensuels. Elle se décline pour le jour et la nuit, pour toutes les silhouettes et envies lingerie : soutien-gorge balconnet, triangle sans armatures, push-up, bustier, body, tanga, porte-jarretelles, nuisette, déshabillé…

Coup d’œil à la collection lingerie Love Declaration :

Le bustier balconnet rouge Instant en dentelle fleurie ornée de paillettes argentées scintillantes, bretelles volantées, finition froufrous de tulle et dentelle, 45,99 €

Le tanga rouge assorti, ajouré, à froufrous sur les hanches, 16,99 €

Le porte-jarretelles rouge assorti, petit anneau métallique devant et froufrous sur les hanches, 19,99 €

Les bas auto-fixants Love New couleur chair à jarretière dentelle rouge et couture contrastante à l’arrière de la jambe, 16,99 €

Le body en velours noir Passionnée, coques en forme de cœurs, strass brillants sous poitrine, dos ouvert, 39,99 €

A porter en dessous-dessus sous une veste blazer.

Le soutien-gorge balconnet Emerveillée en tulle transparent à détails, coutures, galons festonnés, plumetis cœurs contrastants rouges, 45,99 €

Le tanga en tulle assorti à découpe et plumetis cœurs, 18,99 €

Le soutien-gorge en velours noir Passionnée, coques à découpes cœurs bordées de froufrous de tulle, strass brillants sous poitrine, 29,99 €

Le tanga en velours noir assorti, taille bordée de froufrous et découpe cœur en tulle sur le devant, 12,99 €

La nuisette courte et légère Cuore en tulle rouge à plumetis cœurs all over, bretelles et bas volantés, 39,99 €

Voir toute la collection Love Declaration sur l'e-shop Etam

